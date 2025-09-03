Envigado 'picó' a Millonarios y a Hernán Torres: golpetazo en Copa BetPlay

Llegó la hora de uno de los últimos partidos de la Copa BetPlay por saldar cuentas. El martes 2 de septiembre se confirmaron las clasificaciones sufridas del Deportivo Pereira y del Junior que sufrieron ante Real Cundinamarca y Atlético FC respectivamente.

Con los primeros clasificados para cuartos de final, Millonarios tenía que dar el golpe en el Estadio Polideportivo Sur de la ciudad de Envigado, pero esto no fue posible con un único tanto de los envigadeños en un partido loco, sobre todo en el final del segundo tiempo por una inesperada invasión de avispas que pusieron en incertidumbre el andar del juego.

GOLPE DE ENVIGADO PARA IRSE AL DESCANSO CON VICTORIA

Los primeros minutos del compromiso en el Polideportivo Sur contaron con los intentos del Envigado que trató de sacar adelante el juego. Los ‘naranjas’ impusieron su fútbol con una clara acción antes del primer cuarto de hora con un centro raso para que Tomás Santiago Soto anotara el gol definiendo ante Diego Novoa.

Ante la lesión de Guillermo De Amores, Hernán Torres se decantó por alinear a Diego Novoa como el guardameta para enfrentar a Envigado. Novoa respondió y Andrés Tovar hizo lo propio en un tiro libre de Sergio Mosquera que atajó enviando al córner.

Con esos intentos de igualar por parte de Millonarios, sobre los 37 minutos llegó la paridad que no duró mucho. Infortunadamente, Luis Marimón fue a chocar a Andrés Tovar. Aunque definió a puerta vacía, Mauricio Mercado, juez central pitó falta del delantero albiazul.

Envigado estuvo a nada de aumentar la ventaja conseguida sobre los primeros minutos. Esta vez en el cierre de la primera parte, Byron Garcés comandó un contragolpe. Alcanzó a ceder para Juan José Cataño que llegó al área y sacó un disparo potente que Diego Novoa atajó.

INVASIÓN DE AVISPAS Y DERROTA DE MILLONARIOS EN EL SEGUNDO TIEMPO

Entrando en el complemento, Millonarios salió con la intensidad necesaria y puso en problemas a Andrés Tovar. Sobre los 50 minutos, Nicolás Giraldo remató, Jorge Cabezas Hurtado desvió el trayecto del balón y Tovar controló con facilidad.

Curiosamente, transcurriendo los 55 minutos, el partido sufrió una invasión de avispas que puso en riesgo la continuidad del compromiso. Un panal cercano al Polideportivo Sur se soltó y todos los jugadores tuvieron que tirarse al suelo para evitar cualquier problema con las sorpresivas invitadas.

El partido continuó con una chance de Millonarios en los pies de Luis Marimón y Andrés Tovar que salvó el disparo. Sin embargo, después de esa chance, algunas avispas se colgaron al pórtico de Tovar y volvieron a detener el juego unos minutos hasta que se fueran todas.

Con mangueras lograron sacar a todas las avispas y el juego continuó con normalidad. De hecho, Envigado terminó más cerca de aumentar la ventaja que el empate de Millonarios. Didier Dawson tuvo la inmejorable oportunidad quedando solo frente a Diego Novoa que ganó la pelea.

Aunque adicionaron 12 minutos por todo el tiempo que el juego estuvo detenido, Millonarios no pudo emparejar las acciones. La ida está a favor de Envigado por un único tanto y todo se decidirá con una serie abierta que se definirá en el Estadio El Campín el martes 16 de septiembre.