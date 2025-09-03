Envigado vs Millonarios EN VIVO, 3 de septiembre: hora y canal para ver Copa BetPlay

El calendario para Millonarios está entrando en una zona de definición, especialmente con dos frentes. El primero es sellar la clasificación para los cuartos de final de Copa BetPlay, competencia que le puede dar torneo internacional e intentar clasificar para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Con urgencias en los dos frentes, Hernán Torres ha logrado hacer una mejora en el equipo con el paso a los octavos de final de la Copa, pese a la derrota en Cartagena y, además, con la primera victoria en la era Torres superando a Águilas Doradas en Antioquia.

Sin Leonardo Castro, que ya está recuperado y apunta al clásico, Millonarios buscará dar el primer golpe en la Copa BetPlay en calidad de visitante para terminar la serie en casa con la gente y con todo a su favor para sellar la clasificación para la siguiente instancia.

Por su parte, Envigado necesita dar el primer paso para poder definir todo en condición de visitante en la vuelta en Bogotá. Un resultado favorable para los antioqueños podría dar la sorpresa en la Copa BetPlay y acabar con la posibilidad de que los embajadores logren sellar su participación para jugar competencia internacional en el 2026.

ENVIGADO VS MILLONARIOS: HORA Y CANAL PARA VER LA IDA DE LA COPA BETPLAY ESTE MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE

Este miércoles 3 de septiembre, Envigado será local en el Polideportivo Sur contra Millonarios con necesidades para ambas escuadras de cara a la vuelta que será en el Estadio El Campín. El partido será a partir de las 3 de la tarde horario colombiano y podrá verse por Win Sports +, Win Sports y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.