Envigado vs Millonarios fue detenido por insólita razón: ¿Qué pasó?

Millonarios tuvo que visitar a Envigado en tierras antioqueñas. Un inicio complejo para la ida de la Copa BetPlay con el gol inicial de Tomás Santiago Soto en los primeros minutos. Aunque los bogotanos intentaron emparejar las acciones, la cosa se puso más complicada, especialmente por una situación que nadie esperaba.

Sobre los 55 minutos de juego, el Polideportivo Sur sufrió una invasión de avispas que pararon el andar del compromiso. Hubo un panal en las cercanías del recinto deportivo y el juez central se vio en la tarea de parar el encuentro. La situación generó curiosidad por los jugadores tirados en el suelo a la espera de que se fueran del rectángulo verde.

Todos los jugadores del escenario deportivo tuvieron que tirarse al suelo en busca de resguardar la seguridad de todos los futbolistas. Y es que, nadie estaba preparado para esta situación, dado que los encargados de mantener al Polideportivo Sur debían conocer la posibilidad de que un panal estuviera en las inmediaciones del estadio.

Después de una corta pausa de minutos, el juez central, Mauricio Mercado decidió que los jugadores regresaran al campo y que jugaran la media hora restante que faltaba en la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay.

NUEVAMENTE FUE DETENIDO EL PARTIDO

De hecho, Millonarios tuvo una chance clara para poder igualar el compromiso a buen tiempo, pensando en sacar un buen resultado para la vuelta. Sin embargo, después de esa oportunidad que atajó Andrés Tovar, todo se volvió a ir abajo por la presencia nuevamente de las avispas que se colgaron del arco de Envigado.

Con el regreso inesperado de la invasión de avispas, Mauricio Mercado tuvo que parar nuevamente el compromiso a la espera de que hubiese seguridad para todos los jugadores y cuerpos técnicos y delegados de la DIMAYOR.

Alcanzó a estar más de diez minutos en pausa el encuentro, pero retomaron sobre los 72 minutos. Hubo una operación por parte de los encargados del Polideportivo Sur que prendieron las mangueras para despejar el territorio de las avispas que invadieron el campo y pusieron en incertidumbre la continuidad del compromiso.