Envigado vs Pereira, Copa Betplay
Envigado vs Pereira, Copa Betplay
Antena 2
Copa Betplay
Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 13:26

Envigado vs Pereira EN VIVO HOY 7 de octubre: hora y canal para ver la Copa Betplay

Se disputa la ida de los cuartos de final de la Copa Betplay.

Envigado y Pereira disputarán este martes la ida de los cuartos de final de la Copa Betplay.

Estos primeros 90 minutos serán cruciales para clasificar a la semifinal.

Siga Envigado vs Pereira EN VIVO HOY 7 de octubre: hora y canal para ver la Copa Betplay

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 16:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00

Antena 2
Envigado FC

Envigado FC

Transmisión en vivo

Deportivo Pereira

Deportivo Pereira

Copa Betplay

Copa Betplay

