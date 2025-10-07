Envigado y Pereira disputarán este martes la ida de los cuartos de final de la Copa Betplay.

Estos primeros 90 minutos serán cruciales para clasificar a la semifinal.

Siga Envigado vs Pereira EN VIVO HOY 7 de octubre: hora y canal para ver la Copa Betplay

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 16:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00