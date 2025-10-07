Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 13:26
Envigado vs Pereira EN VIVO HOY 7 de octubre: hora y canal para ver la Copa Betplay
Se disputa la ida de los cuartos de final de la Copa Betplay.
Envigado y Pereira disputarán este martes la ida de los cuartos de final de la Copa Betplay.
Estos primeros 90 minutos serán cruciales para clasificar a la semifinal.
Siga Envigado vs Pereira EN VIVO HOY 7 de octubre: hora y canal para ver la Copa Betplay
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 15:00
Bolivia, Chile y Venezuela: 16:00
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00
Fuente
Antena 2