Mar, 04/11/2025 - 06:55
"Es una vergüenza": hacen fuerte reclamo tras victoria del DIM sobre Envigado
El partido por las semifinales de Copa BetPlay terminó con triunfo para el 'poderoso'.
En el marco de los partidos de ida en las semifinales de la presente Copa BetPlay, el Envigado recibía la visita del Deportivo Independiente Medellín, duelo que terminó con triunfo por la mínima diferencia gracias a un gol de Diego Moreno en los minutos finales del compromiso.
Para destacar en el partido, el equipo naranja se quedó con 10 hombres al minuto 50 tras la expulsión de Didier Palacios, que por una imprudencia dentro del área vio la tarjeta roja y además provocó un penalti para el equipo rival, sin embargo, el arquero Montoya atajó el cobro.
Hacen fuerte reclamo tras la victoria del DIM sobre Envigado
Luego de finalizado el partido, un video replicado en las redes sociales dejó en evidencia una clara falencia del Estadio Polideportivo Sur de Envigado, recinto deportivo que no cuenta con luminarias y que en consecuencia complica la óptima visualización de los espectadores, jugadores y demás involucrados en el compromiso.
Así lo denunció la periodista Luisa Fernanda Londoño, colgando un video en su cuenta de X y evidenciando la falta de luz en plena disputa del partido, calificando esta situación como “una vergüenza” y anticipando que “así no se puede jugar”.
Hace mucho no paso por acá. Pero solo vengo a decir que la iluminación del Polideportivo Sur de Envigado es una vergüenza, es inaudito. Así no se puede jugar. pic.twitter.com/yfHQ2jm3XB— Luisa Fernanda Londoño (@Luilondo11) November 3, 2025
El estadio de Envigado no cuenta con iluminación
Pese a que el equipo naranja de Antioquia ya descendió a la Segunda División, este club jugó por 18 años de manera consecutiva en la máxima categoría del fútbol colombiano, sin embargo, durante ese periodo siempre tuvo que programar sus partidos de local durante el día porque el Estadio Polideportivo Sur no cuenta con un sistema de iluminación habilitado para partidos nocturnos.
Una situación lamentable para un club que estuvo en Primera División por tanto tiempo y que se conocido por formar jugadores de alto renombre como el caso de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Fredy Guarín y otros más.
