"Es una vergüenza": hacen fuerte reclamo tras victoria del DIM sobre Envigado

En el marco de los partidos de ida en las semifinales de la presente Copa BetPlay, el Envigado recibía la visita del Deportivo Independiente Medellín, duelo que terminó con triunfo por la mínima diferencia gracias a un gol de Diego Moreno en los minutos finales del compromiso.

Para destacar en el partido, el equipo naranja se quedó con 10 hombres al minuto 50 tras la expulsión de Didier Palacios, que por una imprudencia dentro del área vio la tarjeta roja y además provocó un penalti para el equipo rival, sin embargo, el arquero Montoya atajó el cobro.

Lea también: Alejandro Restrepo no se confía y advierte sobre la revancha con Envigado