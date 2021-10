Explosiva rueda de prensa de Dudamel contra árbitro de Nacional vs Cali

Se disputó el partido de vuelta de la llave entre Atlético Nacional y Deportivo Cali correspondiente a la semifinal de la Copa BetPlay, el cual dejó un resultado favorable para los locales en el Atanasio tras un 1-0 en el duelo y 3-2 en el global.

De esta forma, culminado el compromiso, en las respectivas declaraciones a la prensa, ofrecidas por los entrenadores de las dos escuadras, Rafael Dudamel no se guardó nada y más allá de felicitar a sus dirigidos y al rival, apuntó contra el arbitraje.

El técnico venezolano no pudo contener sus sensaciones con respecto a la supuesta influencia del juez central en el resultado final del compromiso y apuntó "Deportivamente competimos, contra lo que no pudimos fue con el arbitraje, felicito a Nacional, pero no necesita ningún tipo de ayuda".

A su vez, haciendo uso de un dispositivo móvil, el estratega mostró la que fue una de las jugadas más discutidas del compromiso, que se traduce en una supuesta mano de un jugador de Nacional que pudo haber sido sancionada como penalti.

Dudamel también afirmó que "Deja tristeza y un poco de preocupación porque no solo perjudican al Deportivo Cali sino al fútbol colombiano".

Asimismo, el técnico comprometió a los dirigentes del FPC a actuar con el fin de evitar la repetición de malos arbitrajes en Colombia, "Yo invito a que la dirigencia ponga manos a la obra porque se están suscitando en muchos compromisos este tipo de delicadas situaciones".

Y tras lo anterior, Dudamel fue enfático, haciendo uso de la tecnología en que la pelota le pegó en la mano al jugador de Atlético Nacional en una jugada que de haber sido sancionada, pudo cambiar el rumbo del partido.

"Cuando te toca analizar una jugada, dar tu opinión, pero el cheque sale de los mismos que están siendo beneficiados entonces tienes que decir en tu comentario que queda a interpretación", dejó saber el entrenador, en medio del sinsabor por el que según él, fue un arbitraje beneficioso para el cuadro de casa.

Así, el Deportivo Cali sufrió la eliminación de la Copa BetPlay, y se queda con la liga como única competencia por lo que resta de temporada, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en la undécima posición con 18 puntos a tres del octavo.