Figura de Nacional se pierde dos partidos; la Dimayor anunció la sanción

Dimayor anunció sanción para figura de Atlético Nacional

La entidad que regula el fútbol colombiano dio a conocer su resolución número 92 de 2025 y mencionó las sanciones que deberán cumplir los jugadores que activaron el código disciplinario, fue el caso del delantero Marlos Moreno, quien será baja en toda la serie de cuartos de final que tendrá Atlético Nacional en la presente Copa BetPlay.

Y es que el delantero de 28 años vio la tarjeta roja en el duelo ante Quindío disputado en Armenia y tendrá que pagar sanción de dos fechas fuera de convocatorias en este certamen, una baja sensible para el equipo de Gandolfi en una competencia que recordemos Nacional avanzó a cuartos de final y espera rival entre Deportivo Pasto y Once Caldas, serie que va ganando el conjunto de Manizales por 2-1 y que tendrá su partido de vuelta en el Estadio Palogrande el próximo 2 de octubre.