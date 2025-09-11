Cargando contenido

Figura de Nacional se pierde dos partidos; la Dimayor anunció la sanción

El equipo 'verdolaga' tendrá que suplir la baja de este importante jugador.

Atlético Nacional se alista para lo que será la fecha 11 de la presente Liga BetPlay, el equipo verde de Antioquia enfrentará al Atlético Bucaramanga en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 8:30 de la noche. 

El conjunto dirigido por el técnico Javier Gandolfi, que viene de obtener dos empates consecutivos (2-2 ante Quindío y 3-3 contra Medellín), buscará volver al triunfo en condición de local frente al ‘Leopardo’ con la ayuda los jugadores que regresaron de la Selección Colombia: Andrés Felipe Román, Marino Hinestroza y David Ospina. 

Dimayor anunció sanción para figura de Atlético Nacional 

La entidad que regula el fútbol colombiano dio a conocer su resolución número 92 de 2025 y mencionó las sanciones que deberán cumplir los jugadores que activaron el código disciplinario, fue el caso del delantero Marlos Moreno, quien será baja en toda la serie de cuartos de final que tendrá Atlético Nacional en la presente Copa BetPlay

Y es que el delantero de 28 años vio la tarjeta roja en el duelo ante Quindío disputado en Armenia y tendrá que pagar sanción de dos fechas fuera de convocatorias en este certamen, una baja sensible para el equipo de Gandolfi en una competencia que recordemos Nacional avanzó a cuartos de final y espera rival entre Deportivo Pasto y Once Caldas, serie que va ganando el conjunto de Manizales por 2-1 y que tendrá su partido de vuelta en el Estadio Palogrande el próximo 2 de octubre. 

¿Cómo va Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2025-II?

El conjunto ‘verdolaga’ se ubica de momento en la quinta posición del torneo con 17 puntos, a 3 unidades de los líderes Junior y Deportivo Independiente Medellín, registrando 4 victorias, 5 empates y 1 derrota, la que sufrió de visitante contra Pereira por 2-1 en la tercera fecha del certamen. 

