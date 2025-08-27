Fortaleza Vs Medellín EN VIVO HOY 27 de agosto Copa BetPlay

Fortaleza CEIF recibe este miércoles 27 de agosto a Deportivo Independiente Medellín en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá en el partido de ida de los octavos de final en la Copa BetPlay Dimayor 2025.

El equipo bogotano fue ubicado en esta instancia del certamen de manera directa, por lo que hará su debut.

Por otro lado, Medellín se esforzó más la cuenta para eliminar en la ronda de playoffs a Jaguares de Córdoba con un marcador global de 2-1.