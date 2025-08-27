Cargando contenido

Fortaleza Vs Medellín, Copa BetPlay
Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 14:28

Fortaleza Vs Medellín EN VIVO HOY 27 de agosto Copa BetPlay

Fortaleza y Medellín se enfrentan en los octavos de final de la Copa BetPlay.

Fortaleza CEIF recibe este miércoles 27 de agosto a Deportivo Independiente Medellín en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá en el partido de ida de los octavos de final en la Copa BetPlay Dimayor 2025.

El equipo bogotano fue ubicado en esta instancia del certamen de manera directa, por lo que hará su debut.

Por otro lado, Medellín se esforzó más la cuenta para eliminar en la ronda de playoffs a Jaguares de Córdoba con un marcador global de 2-1.

Fortaleza Vs Medellín EN VIVO: octavos de final de la Copa BetPlay

El partido entre Fortaleza contra Medellín por la ida de los octavos de fina en la Copa BetPlay se juega este miércoles 27 de agosto a partir de las 3:00 de la tarde en el estadio Metropolitano de Techo.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por el canal de YouTube de Win Sports.

