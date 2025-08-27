Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 14:28
Fortaleza Vs Medellín EN VIVO HOY 27 de agosto Copa BetPlay
Fortaleza y Medellín se enfrentan en los octavos de final de la Copa BetPlay.
Fortaleza CEIF recibe este miércoles 27 de agosto a Deportivo Independiente Medellín en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá en el partido de ida de los octavos de final en la Copa BetPlay Dimayor 2025.
El equipo bogotano fue ubicado en esta instancia del certamen de manera directa, por lo que hará su debut.
Por otro lado, Medellín se esforzó más la cuenta para eliminar en la ronda de playoffs a Jaguares de Córdoba con un marcador global de 2-1.
De 20 convocados— Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) August 27, 2025
10 CANTERANOS de una de las mejores academias de formación del país.
JA! Papi no le digo 😎#FortaXMedellín #Copa pic.twitter.com/WabF22pcHl
Fortaleza Vs Medellín EN VIVO: octavos de final de la Copa BetPlay
El partido entre Fortaleza contra Medellín por la ida de los octavos de fina en la Copa BetPlay se juega este miércoles 27 de agosto a partir de las 3:00 de la tarde en el estadio Metropolitano de Techo.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por el canal de YouTube de Win Sports.
Fuente
Antena 2