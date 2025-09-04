Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 11:01
[Fotos] Nacional vuelve a sufrir violencia; disturbios y ataque a su bus en Armenia
El conjunto 'verdolaga' empató con Deportes Quindío y avanzó en la Copa BetPlay.
Atlético Nacional fue uno de los equipos que recientemente garantizó su presencia en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025, conjunto verde de Antioquia que empató 2-2 con Deportes Quindío y avanzó en el certamen tras el triunfo 4-0 en el juego de ida de los octavos de final.
El equipo dirigido por el técnico Javier Gandolfi, que calificó el partido en Armenia como el peor de Atlético Nacional bajo su mandato, vivió en las horas previas una lamentable situación de violencia en su contra.
Otra vez atacan el bus de Atlético Nacional
El equipo ya había sido víctima de acciones violentas en su visita a la ciudad de Cúcuta por la ronda anterior de la Copa BetPlay, donde falló el dispositivo de seguridad y los seudo hinchas atacaron el bus del equipo ‘verdolaga’, situación que afortunadamente no presentó heridos en la plantilla de Nacional.
Pues bien, ahora en Armenia nuevamente se presenta esta lamentable situación con el bus del equipo antioqueño, así lo reportaron distintas fuentes previo al compromiso, cuando Nacional se trasladaba del hotel de concentración al Estadio Centenario de aquella ciudad.
De momento, la Dimayor no se ha pronunciado oficialmente acerca de estas acciones violentas que se presentaron antes del partido, donde nuevamente se evidencia una falla en el dispositivo de seguridad que acompaña el bus de Nacional en las ciudades de Colombia.
De nuevo fue atacado el bus de Atlético Nacional, esta vez en Armenia. Sin heridos, según el reporte oficial. pic.twitter.com/SAAzh5pEB0— Juan David Londoño (@juandl84) September 4, 2025
Hubo fuertes disturbios a las afueras del estadio
A parte de la situación con el bus de Atlético Nacional, se registraron más situaciones violentas en el marco de este partido, pues se reportaron enfrentamientos entre hinchas del cuadro ‘verdolaga’ y el Deportes Quindío afuera del Estadio Centenario, donde la policía tuvo que intervenir para dispersar a los involucrados en la gresca, donde se evidenció pelea con piedras y machetes.
🇨🇴 Enfrentamientos en los exteriores del Estadio Centenario de Armenia entre hinchas de Atlético Nacional y Deportes Quindío. pic.twitter.com/p7fTQTQw4c— Barra Brava Photos (@barrabravaphot) September 4, 2025
