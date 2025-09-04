[Fotos] Nacional vuelve a sufrir violencia; disturbios y ataque a su bus en Armenia

Otra vez atacan el bus de Atlético Nacional

El equipo ya había sido víctima de acciones violentas en su visita a la ciudad de Cúcuta por la ronda anterior de la Copa BetPlay, donde falló el dispositivo de seguridad y los seudo hinchas atacaron el bus del equipo ‘verdolaga’, situación que afortunadamente no presentó heridos en la plantilla de Nacional.

Pues bien, ahora en Armenia nuevamente se presenta esta lamentable situación con el bus del equipo antioqueño, así lo reportaron distintas fuentes previo al compromiso, cuando Nacional se trasladaba del hotel de concentración al Estadio Centenario de aquella ciudad.

De momento, la Dimayor no se ha pronunciado oficialmente acerca de estas acciones violentas que se presentaron antes del partido, donde nuevamente se evidencia una falla en el dispositivo de seguridad que acompaña el bus de Nacional en las ciudades de Colombia.