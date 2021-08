Gamero, sobre su futuro tras eliminación: "No vamos a bajar los brazos"

Una nueva eliminación de Millonarios deja un golpe duro en la institución 'Embajadora', que a pesar de haber llegado a la final de la liga colombiana el semestre pasado, no ha conseguido un título. El azul suma una nueva derrota que lo saca de competencia y por eso el técnico Alberto Gamero da la cara y explica las razones.

El entrenador, antes que nada, confiesa que le dolió mucho lo ocurrido y espera mejorar y corregir lo vivido para no repetirlo. "Duele, duele, con el rival que haya sido, pero duele. El año pasado nos eliminaron por penaltis, esta vez fue ida y vuelta. Duele. Millonarios tiene que salir a buscar los torneos, esta duele, pero repito, se empató con ganas, entereza y por momentos nos equivocamos. Hubo ganas hasta el último minuto. No vamos a bajar los brazos, seguiremos trabajando, tenemos otro torneo por delante para buscar una clasificación y por qué no un título", analizó el timonel.

En el balance del encuentro, Gamero cree que se hicieron cosas interesantes y otras que no funcionaron para someter al rival. No obstante, destacó las buenas en pro de mejorar en el campeonato colombiano, donde tiene como obligación el conseguir un título.

"A pesar de que no se pudo ganar hubo cosas buenas, un equipo que nos llegó una vez en el primer tiempo y otra en el segundo. Hicimos todo el esfuerzo para pasar esta fase, no queríamos quedar eliminados de esta Copa, pero el fútbol es así, no le puedo recriminar nada a los muchachos, hicieron todo por ganar, hubo equivocaciones, pero pusieron ganas y voluntad", indicó.

Sobre lo que sigue, el entrenador aseguró que se deberá pasar la página, encontrar los argumentos precisos y mejorar pronto. Este sábado Millonarios enfrentará en El Campín al Independiente Medellín, un rival fuerte que no ha perdido.

"El sábado vamos con un equipo invicto, lo primero es recuperar el grupo. Estoy confiado de que este grupo se levanta y va a salir a ganar partidos", concluyó.

En liga, el azul es tercero con 10 puntos en cinco partidos jugados y una diferencia de gol de 4.