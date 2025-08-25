Hernán Torres respondió a las dudas con Millonarios: los elegidos para la Copa

David González salió de la dirección técnica de Millonarios por la derrota ante Unión Magdalena en condición de local. Los directivos no demoraron y confirmaron la llegada de Hernán Torres que afronta su segundo ciclo en la institución albiazul con condiciones distintas a su primera historia en 2012 que logró sacar campeón a la institución en el segundo semestre.

Pese a que no alcanzó a dirigir ante Junior de Barranquilla, ya se le ve una cara distinta a Millonarios. Carlos Giraldo fue el encargado como entrenador interino en ese encuentro y todo floreció con un contundente 3-0. Con buen fútbol, los albiazules salieron del fondo de la tabla y sueñan cada vez más con salir de las posiciones de abajo para clasificar a los cuadrangulares.

Vea también: Tulio Gómez definió si Adrián Ramos volverá a jugar en América

El debut de Hernán Torres como entrenador oficial en la Liga BetPlay será ante Águilas Doradas en calidad de visitante el viernes 29 de agosto, pero antes, el entrenador ibaguereño se estrenará en la dirección técnica embajadora el martes 26 cuando visiten a Real Cartagena por la vuelta de la Copa. Millonarios tiene un marcador a favor con un 1-3 y buscan sentenciar su paso a los octavos de final.

Con esa necesidad, Hernán Torres dejó el silencio atrás e hizo oficial la lista de convocados para enfrentar a Real Cartagena. No hay muchas novedades con respecto al partido contra el Junior de Barranquilla.

CONVOCADOS DE MILLONARIOS PARA ENFRENTAR A REAL CARTAGENA

Hernán Torres arrancará su segundo ciclo con Millonarios en Cartagena, una ciudad a la cual iba a ir a dirigir antes de aceptar la oferta del elenco bogotano. El elenco capitalino necesita cuidar el marcador a favor y salir a buscar aumentarlo para evitar algún problema en su clasificación para los octavos de final.

A diferencia de los elegidos para el juego liguero que dirigió Carlos Giraldo (expulsado en el primer tiempo), solo hay una ausencia. A su vez, se le siguen sumando la imposibilidad de tener a Andrés Llinás por la lesión, Leonardo Castro, que ultima detalles para volver seguramente en septiembre tras un duro golpe y de Bruno Sávio, quien fue el último lesionado.

Millonarios seguirá optando por Samuel Martín como el único lateral derecho disponible por lesiones de Sander Navarro y Helibelton Palacios. En ese sentido, la única ausencia que tendrá Hernán Torres será Sebastián Mosquera, que estuvo en el juego ante Junior y que no aparecerá contra los heroicos.

Le puede interesar: Liga BetPlay Femenina: las cuentas para sellar último cupo de semifinales

Los dos arqueros serán Guillermo De Amores y Diego Novoa. Novoa podría ser titular para darle rotación al uruguayo en la Copa BetPlay. En la zaga defensiva, Samuel Martín es el único lateral derecho, Juan Pablo Vargas, Sergio Mosquera y Jorge Arias los centrales, mientras que Danovis Banguero será el marcador por la izquierda.

En cuanto a los volantes, Nicolás Arévalo, destacado contra Junior encabeza la lista en la que también están Juan José Ramírez, Dewar Victoria, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Sebastián del Castillo y Alex Castro. Por los delanteros, Beckham Castro, Brayan Cuero, Santiago Girordana, Luis Marimón y Edwin Mosquera figuran.

LO QUE SE JUEGA HERNÁN TORRES EN LA COPA BETPLAY

Ante el mal inicio en la Liga BetPlay y pese a la recuperación con la victoria holgada ante el Junior en Bogotá, las ilusiones también están puestas en la Copa BetPlay con la necesidad de quedarse con el título para tener competencia internacional en el 2026.

Y es que, aunque apenas está despegando, para clasificar a los cuadrangulares, Millonarios debe ganar la mayor cantidad de puntos en las 13 fechas que le quedan por disputar. Con cuatro unidades en el momento, Hernán Torres deberá hacer 26, es decir, ganar por lo menos nueve encuentros para llegar a 31 puntos. El umbral podría ser esa cifra para sellar la clasificación.

Lea también: [Video] Hernán Torres emociona a todo Millonarios; detalle clave en su primer entreno

El primer paso para alcanzar cupos a la Copa Libertadores es poder ganar el título liguero. Sin clasificación a los cuadrangulares, esto no será posible. Además, cosechar la mayor cantidad de puntos sería esencial también para optar por otras alternativas de afrontar un torneo internacional asegurándose en las primeras posiciones.

Si no recompone el camino en la Liga, estas condiciones para asegurar competencias continentales serán imposible. La Copa BetPlay puede ser el único recurso para sellar la clasificación a la Copa Sudamericana, pero para ello dependen de vencer a Real Cartagena.