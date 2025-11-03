Actualizado:
Hinchas del América piden la renuncia de un jugador tras el 4-1 ante Nacional
Hay múltiples críticas tras el resultado adverso en las semifinales de la Copa BetPlay.
El ‘superclásico’ del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y el América de Cali terminó con goleada 4-1 para el equipo verde de Antioquia, que demostró su poder ofensivo y dejó en evidencia las fragilidades defensivas del conjunto escarlata.
El equipo dirigido por el técnico Diego Arias sigue invicto desde la llegada al banquillo del entrenador colombiano, que después de 10 partidos disputados en todas las competencias acumula 8 victorias y 2 empates.
El análisis de la goleada de Atlético Nacional al América en la semifinales de la Copa BetPlay 2025
Piden la salida de un jugador del América tras la goleada ante Nacional
El equipo de los ‘Diablos Rojos’ tendrá una dura misión en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay, pues debe remontar el 4-1 en contra que sufrió en el Estadio Atanasio Girardot, un partido que dejó con tristeza a los hinchas americanos y que también generó varias críticas, especialmente contra un jugador.
Se trata del delantero Dylan Borrero, jugador que el América de Cali compró por 1.5 millones de dólares y que según algunos hinchas, no ha rendido de la forma esperado ni tampoco ha representado el valor por el que fue fichado.
La jugada que despertó la furia de los hinchas del América de Cali
Dylan Borrero no fue titular en el equipo dirigido por el técnico David González y entró al segundo tiempo, sin embargo, su actuación en el partido no tuvo trascendencia y en una jugada de ataque al finalizar el compromiso, desaprovechó un tiro libre enviando el balón fuera de la cancha.
Los hinchas criticaron con dureza la ejecución de Borrero y piden incluso que Tulio Gómez (presidente del América de Cali) no lo tenga más en cuenta en el equipo, jugador de 23 años que recordemos tiene contrato con el conjunto escarlata hasta junio de 2028 y que apenas ha logrado anotar 1 gol en 12 partidos disputados en la presente Liga BetPlay, mientras que en la copa se ha reportado con 2 asistencias sin todavía anotar dianas.
