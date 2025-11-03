Hinchas del América piden la renuncia de un jugador tras el 4-1 ante Nacional

El ‘superclásico’ del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y el América de Cali terminó con goleada 4-1 para el equipo verde de Antioquia, que demostró su poder ofensivo y dejó en evidencia las fragilidades defensivas del conjunto escarlata.

El equipo dirigido por el técnico Diego Arias sigue invicto desde la llegada al banquillo del entrenador colombiano, que después de 10 partidos disputados en todas las competencias acumula 8 victorias y 2 empates.

Lea también: América tira polémica tras sufrir goleada en Copa: “ante Nacional se juega así”