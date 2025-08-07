Actualizado:
Jue, 07/08/2025 - 16:43
A qué hora y cómo ver EN VIVO Jaguares vs Medellín HOY 7 de agosto; Copa Betplay
Los paisas buscan una victoria de visitantes para meterse en octavos de final.
Continúan los playoffs de la Copa Betplay 2025 y los encargados de seguir esta nueva instancia de la competencia serán Jaguares y Medellín, los cuales se enfrentarán el jueves 7 de agosto en el Estadio Jaraguay.
Medellín será el encargado de auspiciar como visitante en esta nueva oportunidad y el panorama es bastante alentador, ya que llega tars conocer la victoria en Liga Betplay. Los poderosos saben que el empate en la ida jugada en suelo antioqueño los obliga a ser protagonistas.
Mientras que por el lado de Jaguares, la situación deportiva es buena, ya que en el inicio de la nueva edición del Torneo BetPlay ha conseguido sumar nueve puntos, que lo tienen como líder de la tabla de posiciones.
[🔴🔵] Nuestra nómina para esta tarde de Copa en Montería.— DIM (@DIM_Oficial) August 7, 2025
Presentada por JFK Cooperativa Financiera pic.twitter.com/tiiMnk7Q9S
Siga Jaguares vs Independiente Medellín EN VIVO el 7 de agosto: hora y canal para ver Copa Betplay
El compromiso entre Jaguares y Medellín se jugará en el Estadio Jaraguay a partir de las 17:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 19:00 horas.
En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Copa Betplay, se podrá ver a través de Win+. Además también podrá seguirla por medio de Antena 2.
