A qué hora y cómo ver EN VIVO Jaguares vs Medellín HOY 7 de agosto; Copa Betplay

Continúan los playoffs de la Copa Betplay 2025 y los encargados de seguir esta nueva instancia de la competencia serán Jaguares y Medellín, los cuales se enfrentarán el jueves 7 de agosto en el Estadio Jaraguay.

Medellín será el encargado de auspiciar como visitante en esta nueva oportunidad y el panorama es bastante alentador, ya que llega tars conocer la victoria en Liga Betplay. Los poderosos saben que el empate en la ida jugada en suelo antioqueño los obliga a ser protagonistas.

Lea también: Cuadrado ya tiene nuevo equipo en la Serie A: presentación oficial

Mientras que por el lado de Jaguares, la situación deportiva es buena, ya que en el inicio de la nueva edición del Torneo BetPlay ha conseguido sumar nueve puntos, que lo tienen como líder de la tabla de posiciones.