Jefferson Duque explota y califica de "vergüenza" la derrota de Nacional ante Tolima

Atlético Nacional perdió 0-2 ante Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y quedó eliminado de la Copa Betplay Dimayor 2020 en la fase de cuartos de final. Tras terminado el encuentro, Jefferson Duque, capitán del conjunto 'verdolaga', asistió a la rueda de prensa en la cual le pidió disculpas a la afición antioqueña por el mal desempeño.

Y es que Nacional demostró un regular nivel a lo largo de los 95 minutos del compromiso y solo acudió a la pelota parada como fórmula para aproximarse al arco rival. Adicionalmente se registraron una serie de errores individuales que causaron las críticas de los hinchas a través de las redes sociales.

Duque manifestó que la presentación del equipo 'verdolaga' fue una vergüenza, por lo que él, como capitán, tenía que poner la cara y pedir excusas no solo a la afición, si no también al director técnico Alexandre Guimaraes.

"Quise venir aquí en representación del grupo a poner la cara, pedir disculpas a la hinchada, al profe. Esto que pasó hoy es una vergüenza. Nos viene pasando y ya no nos tiene que pasar más. No vine para quedar bien con la hinchada o con todos. Quiero que mis jugadores entiendan donde estamos. Nos tenemos que tocar las que domos para salir del bache, ya no más. Lo digo públicamente. Le pido una sincera disculpa a la hinchada. Soy el referente del equipo y merezco poner la cara ante la situación", afirmó el delantero.

Tras la eliminación, ahora Atlético Nacional se prepara para visitar a La Equidad en partido de la segunda fecha de la Liga BetPlay I 2021. Que a falta de confirmación se jugará el lunes 25 de enero en el estadio Héctor "El Zipa" González de Zipaquirá.