Junior aprovechó y le tiró burla al América tras sufrir goleada ante Nacional

Atlético Nacional dio un golpe de autoridad en el juego de ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2025, el equipo verde de Antioquia se impuso por goleada 4-1 al América de Cali en el Estadio Atanasio Girardot y tiene muy encaminado su boleto a la final del certamen.

El conjunto ‘verdolaga’ demostró su poder ofensivo y dejó a la defensa americana con una imagen muy vulnerable, levantando críticas y preocupación en los hinchas escarlatas de cara al partido de vuelta, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 13 de noviembre.

