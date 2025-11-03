Actualizado:
Lun, 03/11/2025 - 11:47
Junior aprovechó y le tiró burla al América tras sufrir goleada ante Nacional
El equipo 'tiburón' no fue ajena a la goleada propinada en las semifinales de la Copa BetPlay.
Atlético Nacional dio un golpe de autoridad en el juego de ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2025, el equipo verde de Antioquia se impuso por goleada 4-1 al América de Cali en el Estadio Atanasio Girardot y tiene muy encaminado su boleto a la final del certamen.
El conjunto ‘verdolaga’ demostró su poder ofensivo y dejó a la defensa americana con una imagen muy vulnerable, levantando críticas y preocupación en los hinchas escarlatas de cara al partido de vuelta, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 13 de noviembre.
Lea también: América tira polémica tras sufrir goleada en Copa: “ante Nacional se juega así”
El análisis de la goleada de Atlético Nacional al América en la semifinales de la Copa BetPlay 2025
Junior se burló del América tras la derrota ante Nacional
El equipo barranquillero, que había sido eliminado de esta copa en la fase de los cuartos de final por el América de Cali, estaba muy pendiente del partido en el Atanasio Girardot y aprovechó para dejarle un mensaje al cuadro de los ‘Diablos Rojos’ tras sufrir esa dolorosa goleada.
Y es que a la publicación que hizo el América de Cali en su cuenta de X informando el final del partido, el Junior reaccionó y preguntó si ese ya era el marcador final de la serie, sugiriendo que difícilmente podrán remontarle a Nacional en el compromiso de vuelta que se llevará a cabo en el Estadio Pascual Guerrero.
Image
El equipo ‘tiburón’ borró su comentario unos minutos después
En algunas ocasiones se pueden observar ciertas burlas en redes sociales entre los equipos de fútbol y Junior no fue ajeno a la dura derrota del América de Cali, club que lo había eliminado en la fase anterior de la copa a través de la vía de los penaltis luego de empatar 2-2 en el marcador global de la serie.
Pese a que el comentario no resulta ser tan ofensivo, el equipo barranquillero decidió borrarlo, sin embargo, ya varios internautas se dieron cuenta de la pregunta realizada por el conjunto ‘juniorista’, que recordemos también perdió por la presente Liga BetPlay ante América por 2-1 en condición de visitante.
Fuente
Antena 2