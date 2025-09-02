Actualizado:
Junior perdió, pero salvó la clasificación en Copa desde los penales
Junior pasó a los cuartos de final de la Copa Betplay.
Atlético venció 2-0 a Junior en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay, disputado este martes, pero la definición desde el punto penal favoreció al conjunto barranquillero, que aseguró su clasificación a los cuartos de final del certamen. El marcador global cerró 2-2 y, desde los doce pasos, Junior se impuso 4-1.
El encuentro comenzó con la necesidad de Atlético de revertir la ventaja obtenida por Junior en el juego de ida. El equipo local se mostró ordenado en la búsqueda de descontar la diferencia y logró abrir el marcador en el minuto 45 por intermedio de Junior Esteban Escobar Carabalí. El tanto llegó tras una jugada colectiva que desajustó la defensa visitante, permitiendo al atacante definir con precisión para igualar parcialmente la serie.
En la segunda parte, Atlético mantuvo la iniciativa y en el minuto 79 amplió la diferencia con el gol de Juan Bautista Farías Arriaga. Con ese resultado, el marcador global quedó igualado 2-2, forzando la definición desde el punto penal. Junior, que no había logrado generar ocasiones claras a lo largo del compromiso, resistió hasta el pitazo final y llevó la serie a la instancia definitiva.
En la tanda de penales, la efectividad de los cobradores de Junior fue determinante. El cuadro visitante convirtió cuatro de sus disparos, mientras que Atlético solo pudo anotar uno. La diferencia permitió que el equipo barranquillero asegurara el cupo entre los ocho mejores del torneo. La clasificación se selló con la ejecución de los lanzamientos por parte de jugadores experimentados que asumieron la responsabilidad y marcaron la diferencia en la serie.
La llave dejó un global de 2-2 y la victoria por penales 4-1 para Junior, que continúa en carrera en busca del título de la Copa BetPlay 2025. El equipo barranquillero afrontará ahora el reto de los cuartos de final con la expectativa de seguir avanzando en el certamen nacional.
