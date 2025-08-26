Junior sueña con la Copa BetPlay: victoria cómoda para encaminar la serie vs Atlético

Iniciaron los octavos de final de la Copa BetPlay con un vibrante partido en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, justo después de que Junior sumara su primera derrota en la Liga ante Millonarios. En esta oportunidad, Alfredo Arias no se guardó nada y dispuso un equipo con Teófilo Gutiérrez, Guillermo Paiva y José Enamorado como piezas importantes para superar al Atlético FC.

En la fase anterior, Junior logró su clasificación tras superar al Atlético Huila en los lanzamientos desde el punto penal. Una serie que terminó compleja, pero que sacaron adelante. Atlético por su parte, vino de la primera fase en duelos entre clubes del Torneo BetPlay.

PRIMER TIEMPO DE OPORTUNIDADES, PERO SIN GOLES

Atlético puso las condiciones en los primeros minutos de la primera parte poniendo en problemas a la zaga defensiva con un remate de Juan Peña que controló con facilidad Jefferson Martínez.

Junior se soltó y logró imponer su juego con un remate de Guillermo Paiva que atajó Miguel Ángel Suárez. El rebote no lo pudo capitalizar José Enamorado que no conectó bien para disparar al arco cuando Suárez parecía vencido.

Pese a ese intento, Atlético fue quien gozó de las mejores opciones, pero no hubo certeza en un cabezazo que se fue por encima del larguero. Luego, Jefferson Martínez volvió a aparecer para salvar un disparo que envió al córner.

José Enamorado y Guillermo Paiva tuvieron las más claras para el Junior durante los últimos minutos de la primera parte. El extremo no pudo darle dirección al arco a un centro que envió Jhon Freddy Salazar, mientras que Paiva tampoco definió con comodidad un balón de Edwin Herrera.

JAVIER BÁEZ, EL HÉROE DE JUNIOR EN EL SEGUNDO TIEMPO

Después de las opciones desaprovechadas en la primera parte, llegó el segundo tiempo en el que los goles aparecieron por medio de pelotas quietas surgidas desde los pies de Teófilo Gutiérrez.

Apenas pasaron cinco minutos cuando José Enamorado ejecutó un córner pasado que Teófilo recentró para que Javier Báez cabeceara de ‘palomita’ al fondo. De esa manera, lograron romper los ceros.

Con la apertura en el marcador, Junior intentó seguir de largo con oportunidades de gol de Teófilo, Guillermo Paiva, Bryan Castrillón, este último quien puso el segundo, pero fue anulado por fuera de lugar. Atlético esperó y no tuvo acciones para igualar el compromiso.

Sobre los minutos de adición, Junior puso el segundo en el resultado para encaminar la serie de cara a la vuelta. Los atlanticenses dieron un nuevo golpe en un tiro libre de Teófilo Gutiérrez que pegó en el travesaño y Javier Báez volvió a empujarla. El encuentro definitivo será el martes 2 de septiembre en el Francisco Rivera Escobar.