Actualizado:
Mié, 06/08/2025 - 21:46
Junior sufrió, pero le alcanzó para clasificar a octavos de final de Copa BetPlay
El equipo de Barranquilla se impuso en los lanzamientos desde el punto penal.
Junior de Barranquilla sufrió más de la cuenta este miércoles 6 de agosto para derrotar a Atlético Huila y clasificar a los octavos de final de la Copa BetPlay Dimayor.
El equipo 'rojiblanco' se vio obligado a alargar la serie hasta los lanzamientos desde el punto penal, después de igualar 3-3 en el marcador global.
En los paneles, Junior se impuso 4-3. En octavos de final, los barranquilleros se enfrentarán con Atlético FC.
En el primer tiempo, Junior dominó el balón y generó las opciones de mayor peligro con el objetivo de lograr la ventaja. Sin embargo, las aproximaciones del conjunto barranquillero no fueron concretadas por los atacantes 'rojiblancos'.
Después de varios intentos, los dirigidos por Alfredo Arias lograron la apertura del marcador en el minuto 45, antes del entretiempo.
Bryan Castrillón fue el encargado de mandar el balón al fondo de la red, luego de que el paraguayo Guillermo Paiva controlara el esférico dentro del área.
Huila reaccionó en el segundo tiempo
En el segundo tiempo, Atlético Huila se sacudió y trató de aprovechar su localía para lanzarse en búsqueda del empate.
Los opitas aprovecharon la velocidad de sus extremos para generar peligro, pero no tuvieron la capacidad suficientes para rematar al arco que defendió Jefferson Martínez.
En el minuto 87, Atlético Huila logró el empate, luego de una acción que comenzó en un saque de banda.
Después de un saque largo desde la banda occidental, la pelota le quedó en el borde del área a Brayan Castro, quien solo y sin marca no tuvo problema para sorprender con un potente remate que superó la resistencia del arquero de Junio y sentenció el 1-1.
Junior se impuso en los penales
En los lanzamientos desde el punto penal, Junior de Barranquilla derrotó a Atlético Huila con marcador de 4-3 y de esta manera aseguró su lugar en octavos de final en donde enfrentará a Atlético FC.
Fuente
Antena 2