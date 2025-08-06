Junior sufrió, pero le alcanzó para clasificar a octavos de final de Copa BetPlay

Junior de Barranquilla sufrió más de la cuenta este miércoles 6 de agosto para derrotar a Atlético Huila y clasificar a los octavos de final de la Copa BetPlay Dimayor.

El equipo 'rojiblanco' se vio obligado a alargar la serie hasta los lanzamientos desde el punto penal, después de igualar 3-3 en el marcador global.

En los paneles, Junior se impuso 4-3. En octavos de final, los barranquilleros se enfrentarán con Atlético FC.