Junior tendrá otro rival de la B en los octavos de final de Copa BetPlay

Junior de Barranquilla visitaba Neiva para enfrentarse al Atlético Huila en partido correspondiente al juego de vuelta de uno de los cruces de dieciseisavos de final de la Copa BetPlay 2025, contienda que estaba empata 2-2 tras la paridad que firmaron en el Estadio Metropolitano.

El equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias llegaba con obligación de imponerse en el partido, pues se trata del conjunto de Primera División que goza de una nómina altamente competitiva y que dentro de sus objetivos en este semestre busca levantar títulos, donde esta copa no es ajena.

