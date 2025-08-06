Actualizado:
Mié, 06/08/2025 - 21:47
Junior tendrá otro rival de la B en los octavos de final de Copa BetPlay
La serie se tuvo que definir desde la tanda de los penaltis.
Junior de Barranquilla visitaba Neiva para enfrentarse al Atlético Huila en partido correspondiente al juego de vuelta de uno de los cruces de dieciseisavos de final de la Copa BetPlay 2025, contienda que estaba empata 2-2 tras la paridad que firmaron en el Estadio Metropolitano.
El equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias llegaba con obligación de imponerse en el partido, pues se trata del conjunto de Primera División que goza de una nómina altamente competitiva y que dentro de sus objetivos en este semestre busca levantar títulos, donde esta copa no es ajena.
¿Cómo fue el partido entre Junior y Atlético Huila?
El Estadio Guillermo Plazas Alcid fue testigo del partido que terminó empatado 1-1 en su tiempo regular, donde el equipo que abrió el marcador fue Junior con gol de Bryan Castrillón al minuto 45 del primer tiempo.
En la segunda mitad del compromiso, el Atlético Huila no renunciaría al ataque y lograría llegar al empate gracias a un gol de Brayan David Castro, que celebró al minuto 87 tras un disparo de medio distancia que envió el partido a definirse desde la tanda de los penaltis, donde Junior fue más eficaz y avanzó con un resultado de 4-2.
¿Cuál será el rival de Junior en los octavos de final de Copa BetPlay?
El conjunto barranquillero superó al conjunto ‘Opita’ en los penaltis y se clasificó para jugar la siguiente ronda de la competencia, donde ahora se tendrá que ver las caras contra otro equipo de la Segunda División del fútbol colombiano.
Se trata del Atlético Fútbol Club, conjunto vallecaucano que sorprendió en la fase de grupos previa a estos cruces de dieciseisavos de final, pues logró ubicarse en la primera posición de su zona con 8 puntos y registrando un invicto sin perder con dos triunfos y dos empates, superando a clubes de Primera División como Pasto, Unión Magdalena y Llaneros.
