Junior tomó drástica decisión de último minuto con América para Copa BetPlay
Junior perjudicó a América para el duelo de ida por Copa BetPlay.
Sigue avanzando la Copa BetPlay y ya se definió al primer equipo clasificado a las semifinales del torneo, Independiente Medellín, el cual le remontó la serie Santa Fe en Bogotá. Sin embargo, ahora el protagonismo se lo robarán Junior de Barranquilla y América de Cali, los cuales hasta ahora comenzarán la instancia de cuartos de final.
El cuadro 'tiburón' será la escuadra que comience auspiciando como local en la serie contra la 'mechita' que se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y lo que le habría permitido tomar una decisión de último momento que terminaría perjudicando a América y es que no podrán ingresar sus hinchas.
Junior no permitirá ingreso de hinchas de América al Metropolitano
Inicia un nuevo sueño y reto para el equipo que comanda Alfredo Arias, el cual será obtener una ventaja en el partido de ida contra América para rematar la serie de manera tranquila en el Estadio Pascual Guerrero.
Para alcanzar este objetivo en la Copa BetPlay, Junior no solo contará con la ventaja de auspiciar en condición de local, sino que también le negará la oportunidad a la 'mechita' de contar con el apoyo de sus hinchas en el Metropolitano.
Esta medida fue tomada justo un par de horas antes de que se diera el pitazo inicial en Barranquilla con el fin de garantizar la seguridad de todos los asistentes.
🚨 ¡IMPORTANTE!— Junior FC (@JuniorClubSA) October 2, 2025
Prohibido el ingreso de barra e hinchada visitante.#VamosJunior pic.twitter.com/8lTrbiqdQE
¿Cuándo será el partido de vuelta entre América vs Junior en Copa BetPlay?
El paso a las semifinales de la Copa BetPlay entre América de Cali vs Junior se terminará definiendo en el Estadio Pascual Guerrero el miércoles 15 de octubre sobre las 20:20 hora local.
