Junior tomó drástica decisión de último minuto con América para Copa BetPlay

Sigue avanzando la Copa BetPlay y ya se definió al primer equipo clasificado a las semifinales del torneo, Independiente Medellín, el cual le remontó la serie Santa Fe en Bogotá. Sin embargo, ahora el protagonismo se lo robarán Junior de Barranquilla y América de Cali, los cuales hasta ahora comenzarán la instancia de cuartos de final.

El cuadro 'tiburón' será la escuadra que comience auspiciando como local en la serie contra la 'mechita' que se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y lo que le habría permitido tomar una decisión de último momento que terminaría perjudicando a América y es que no podrán ingresar sus hinchas.

Junior no permitirá ingreso de hinchas de América al Metropolitano

Inicia un nuevo sueño y reto para el equipo que comanda Alfredo Arias, el cual será obtener una ventaja en el partido de ida contra América para rematar la serie de manera tranquila en el Estadio Pascual Guerrero.

Para alcanzar este objetivo en la Copa BetPlay, Junior no solo contará con la ventaja de auspiciar en condición de local, sino que también le negará la oportunidad a la 'mechita' de contar con el apoyo de sus hinchas en el Metropolitano.