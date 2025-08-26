Actualizado:
Mar, 26/08/2025 - 17:07
Junior Vs Atlético FC EN VIVO Copa BetPlay HOY 26 de agosto: hora y cómo VER
Junior y Atlético se enfrentan en los octavos de final de la Copa BetPlay.
Junior de Barranquilla recibe este martes 26 de agosto a Atlético FC en el partido de ida de los octavos de final en la Copa BetPlay Dimayor 2025.
El equipo 'rojiblanco' afronta el compromiso, después de haber superado en los lanzamientos desde el punto penal a Atlético Huila en los playoffs.
Por otro lado, el conjunto vallecaucano quedó sembrado en la esta instancia.
El ganador de la serie entre Junior y Atlético se enfrentará con el vencedor de la llave que disputarán América de Cali y Atlético Bucaramanga.
Junior Vs Atlético FC EN VIVO HOY 26 de agosto: hora y cómo VER
Junior Vs Atlético EN VIVO: hora y cómo VER la Copa BetPlay
El partido entre Junior contra Atlético FC por los octavos de final de la Copa BetPlay se juega este martes 26 de agosto a partir de las 18:30.
El duelo se podrá VER EN VIVO por el canal YouTube de Win Sports y tendrá transmisión ONLINE por Antena 2 y Antena2.com
Fuente
Antena 2