La crítica "constructiva" de Alexander Mejía tras la eliminación de Nacional en Copa BetPlay

Atlético Nacional sufrió un duro golpe al quedar eliminado de la Copa BetPlay Dimayor luego de ser superado por Junior de Barranquilla con un marcador global de 1-4.

Tras el partido de vuelta disputado en el estadio Atanasio Girardot, el volante Alexander Mejía criticó el ritmo que tuvo el encuentro, el funcionamiento del VAR y lanzó una recomendación para, según él, mejorar el futbol colombiano.

Lea también: [Video] Nacional no aprende: Junior lo volvió a vacunar en pelota quieta

"No es casualidad, las estadísticas no mienten. Junior es de los rivales que poco juego tiene en la cancha. Esto hace parte del fútbol y no es excusa. Tenemos que enfocarnos en lo nuestro y agilizar el juego. El VAR daña las secuencias de las jugadas, las secuencias del juego, todo lo revisa y es complicado. Todo lo dejan en manos del VAR. El árbitro que está dentro de la cancha y no decide. Si queremos que el fútbol colombiano crezca y compita en Sudamérica con los grandes debemos erradicar los inconvenientes que pasan en la cancha".

Por otro lado, Mejía se refirió a los constantes duelos que han protagonizado Atlético Nacional y Junior en los últimos años.

Le puede interesar: Cruz Real no esquivó el tema 'Gio' Moreno y habló sobre su posible llegada a Junior

"Son dos grandes equipos, nosotros hemos creado eso desde hace muchos años. Junior con su propuesta manejó y es válido Hace parte del fútbol. Rescato la valentía y personalidad de ir al frente con un marcador adverso".