Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 07:30
La derrota no pesa en Santa Fe, pero sí golpea a Millonarios y América
El equipo cardenal quedó eliminado de Copa Betplay después de una dolorosa derrota frente al Medellín.
El Deportivo Independiente Medellín se sacó la espinita de la final del semestre pasado que perdió en casa frente a Santa Fe, si bien no es lo mismo el equipo que dirige Alejandro Restrepo se impuso con mucha categoría en su visita a Techo y se llevó la clasificación a semis de copa tras un contundente 3-0. Realmente a pesar de ser una derrota dolorosa para Santa Fe la eliminación podría beneficiar al equipo cardenal, así suene contradictorio porque los equipos quieren ganar todos los torneos que juegan esta pérdida podría terminar siendo más favorable.
De hecho América y Millonarios podrían sufrir consecuencias más trascendentales que el mismo Santa Fe tras su eliminación en la copa Betplay.
La copa da Sudamericana... Santa Fe ya tiene Libertadores
El equipo que por ahora dirige Francisco "Pacho" López venía de imponerse en la ciudad de Medellín frente al poderoso, lo que los dejaba con una leve ventaja para la vuelta de las semifinales, en un sorpresivo pero contundente resultado el equipo paisa se impuso 3-0 en Bogotá no solo remontando la serie sino goleando y eliminando al equipo bogotano.
Si bien una eliminación siempre es dolorosa y aún más cuando es de esta manera el equipo cardenal podría verse beneficiado a largo plazo. El calendario de la liga Betplay se ha intentado corregir y organizar pero por los diferentes eventos en las grandes ciudades colombianas siempre terminan moviendo partidos, esto deja un calendario muy apretado para varios de los equipos que terminan jugando cada 3 días. Precisamente por esto el equipo cardenal pese a haber sufrido la dolorosa derrota ahora tiene un único objetivo, revalidar su título de liga y tiene un calendario mucho más cómodo teniendo en cuenta que no tendrá competencia entre semana.
Millonarios y América si sufren la derrota de Santa Fe
Tanto Millonarios como América viven un semestre para el olvido, con posibilidades matemáticas cada vez más lejanas y con la posibilidad de quedar eliminados en esta misma fecha ambos equipos ponen los ojos en la reclasificación para llegar a torneo internacional, aunque América todavía está vivo en copa. Precisamente con Santa Fe como campeón de liga en el primer semestre la reclasificación le abría las puertas a los dos equipos de meterse en algún torneo para el próximo año y recordemos que en caso tal de que un equipo sea campeón de Copa y Liga abre un cupo extra a Sudamericana en la tabla anual.
Ya sin la posibilidad de ver al primer campeón del año como ganador de los dos torneos a embajadores y diablos rojos les queda sumar la mayor cantidad de puntos en las fechas que quedan y de pronto esperar que el campeón del segundo semestre se lleve también la Copa para aumentar las posibilidades.
Fuente
Antena 2