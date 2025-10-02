La derrota no pesa en Santa Fe, pero sí golpea a Millonarios y América

La copa da Sudamericana... Santa Fe ya tiene Libertadores

El equipo que por ahora dirige Francisco "Pacho" López venía de imponerse en la ciudad de Medellín frente al poderoso, lo que los dejaba con una leve ventaja para la vuelta de las semifinales, en un sorpresivo pero contundente resultado el equipo paisa se impuso 3-0 en Bogotá no solo remontando la serie sino goleando y eliminando al equipo bogotano.

Si bien una eliminación siempre es dolorosa y aún más cuando es de esta manera el equipo cardenal podría verse beneficiado a largo plazo. El calendario de la liga Betplay se ha intentado corregir y organizar pero por los diferentes eventos en las grandes ciudades colombianas siempre terminan moviendo partidos, esto deja un calendario muy apretado para varios de los equipos que terminan jugando cada 3 días. Precisamente por esto el equipo cardenal pese a haber sufrido la dolorosa derrota ahora tiene un único objetivo, revalidar su título de liga y tiene un calendario mucho más cómodo teniendo en cuenta que no tendrá competencia entre semana.