La 'pachoneta' se apagó: DT de Santa Fe hizo contundente declaración

La Copa BetPlay está a punto de llegar a su fin y junto con ello se definió al primer semifinalista de la competencia, el cual fue Independiente Medellín. El 'poderoso de la montaña' se hizo presente en el Estadio de Techo con una contundente goleada que dejó sin opciones a Santa Fe.

El equipo comandado por Alejandro Restrepo se llevó la clasificación por un marcador global de 5-2 gracias a la goleada que protagonizó en Bogotá 3-0. Este fue un resultado bastante sorpresivo y que afectó enormemente a Francisco López, estratega interino del cuadro 'cardenal' que se quedó sin opciones y confesó que simplemente el rival fue muy superior.

'Pacho' López confesó que Medellín fue superior a Santa Fe

El 'león' llevaba casi un año sin recibir tres goles auspiciando en condición de local, la última vez fue en los cuadrangulares del semestre de clausura de 2024 contra Atlético Nacional en el Estadio El Campín.

Ahora fue Medellín el "verdugo" de Santa Fe y es una situación bastante preocupante, en especial para las directivas del club, quienes todavía no han hallado el reemplazo de Jorge Bava y la presión estaría recayendo sobre 'Pacho' López, quien está al mando del club, pero todavía no logra ultimar detalles, por lo que el 'poderoso de la montaña' les "pasó por encima" y fueron superiores en un partido que era fundamental para el club en busca de un nuevo título.