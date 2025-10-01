Actualizado:
La 'pachoneta' se apagó: DT de Santa Fe hizo contundente declaración
Santa Fe quedó eliminado de la Copa BetPlay y Pacho López hizo una contundente declaración.
La Copa BetPlay está a punto de llegar a su fin y junto con ello se definió al primer semifinalista de la competencia, el cual fue Independiente Medellín. El 'poderoso de la montaña' se hizo presente en el Estadio de Techo con una contundente goleada que dejó sin opciones a Santa Fe.
El equipo comandado por Alejandro Restrepo se llevó la clasificación por un marcador global de 5-2 gracias a la goleada que protagonizó en Bogotá 3-0. Este fue un resultado bastante sorpresivo y que afectó enormemente a Francisco López, estratega interino del cuadro 'cardenal' que se quedó sin opciones y confesó que simplemente el rival fue muy superior.
'Pacho' López confesó que Medellín fue superior a Santa Fe
El 'león' llevaba casi un año sin recibir tres goles auspiciando en condición de local, la última vez fue en los cuadrangulares del semestre de clausura de 2024 contra Atlético Nacional en el Estadio El Campín.
Ahora fue Medellín el "verdugo" de Santa Fe y es una situación bastante preocupante, en especial para las directivas del club, quienes todavía no han hallado el reemplazo de Jorge Bava y la presión estaría recayendo sobre 'Pacho' López, quien está al mando del club, pero todavía no logra ultimar detalles, por lo que el 'poderoso de la montaña' les "pasó por encima" y fueron superiores en un partido que era fundamental para el club en busca de un nuevo título.
"Tuvimos desatenciones puntuales que aprovechó el rival y hoy no nos acompañó la buena definición que habíamos tenido, tal como se vio en el partido contra Equidad. Nos superaron, hay que asumirlo y forma parte de la reflexión y tendremos que revisar con mi cuerpo técnico qué fue lo que pasó. Estamos comprometidos con el campeonato, estamos metidos dentro de los ocho, pero nos duele porque queríamos pelear por todo los objetivos, pero hay que pasar la página".
Próximo partido de 'Pacho' López con Santa Fe
El siguiente reto de la 'pachoneta' se llevará a cabo también en la ciudad de Bogotá, en el Estadio El Campín, enfrentando a Llaneros el 12 de octubre sobre las 14:00 hora local correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay.
