Llaneros envió contundente mensaje al Real Cartagena tras las críticas por su ascenso

Llaneros rompió silencio tras duras críticas de su ascenso: “un título no se planifica”

Real Cartagena estaba a la expectativa de lo que sucediera en el desenlace de la ‘Gran Final’, pues había varias chances para que se diera una serie de repechaje entre el cuadro ‘heroico’ y alguno de esos equipos finalistas.

Pasó lo que parecía menos probable, pues Llaneros por fin pudo ganarle al Magdalena 1-0 y logró su ascenso por Tabla de Reclasificación, mientras que el Unión logró su boleto a la máxima categoría tras ganar en los penaltis luego de que la serie estuviera igualada 1-1.

Tras el desenlace y conocerse los dos ascendidos, las redes sociales, especialmente los hinchas del Real Cartagena, criticaron el desarrollo del partido, las pocas acciones de gol que se presentaron y los penaltis desperdiciados por los jugadores de Llaneros, ante la situación, habló el presidente del cuadro de Villavicencio, Juan Carlos Trujillo.

“Cualquier resultado que no le sirviera al Real Cartagena para lograr su repechaje, se iba a prestar para este tipo de cosas”, afirmó el directivo. “No hubo ningún acuerdo, de ninguna manera”, dijo de forma enfática el presidente.

“Deberíamos hablar mejor, de una planificación clara, por qué llaneros jugó 4 partidos ascendido, jugó 1 final más que Unión Magdalena y no lo querían quitar con interpretaciones erróneas del reglamento… Nosotros no jugamos por ellos ni por Unión, jugamos por lo nuestro, queríamos el título, pero no se pudo. 91 puntos en reclasificación y un título no se planifica ni se amaña”, concluyó Trujillo.