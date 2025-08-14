Lucas González tira polémica tras caída en copa: "Tolima tiene 3 estrellas en 71 años"

Lucas González pidió disculpas y tiró polémica tras eliminación de Tolima

Con un marcador global de 3-1 en contra, el conjunto ‘vinotinto y oro’ se despide de esta Copa BetPlay dejando una imagen muy criticada por sus hinchas, por eso, el entrenador Lucas González salió al paso, se acercó a los aficionados presentes en el estadio y les dedicó una palabras, acudiendo a que Tolima es un club que históricamente se le dificulta ganar títulos.

“Este club tiene 3 estrellas en 71 años, es difícil ganar, recientemente se han perdido finales, eso puede pasar, llegamos a construir sobre lo construido, se va a construir sobre la sangre del ‘pijao’, la sangre de esos indios que defendieron su territorio de la manera más feroz y más fuerte, me equivocaré porque soy humano, pero quiero que sepan que independiente de que este equipo gane, empate o pierda, siempre los va a representar con humildad y compromiso”, dijo el entrenador de 44 años.

“Obvio que yo quiero ganar, pero son 3 estrellas en 71 años”, volvió a replicar el entrenador, añadiendo que “les voy a garantizar que voy a dejar la vida para que este equipo salga campeón”, concluyó Lucas.