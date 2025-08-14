Actualizado:
Lucas González tira polémica tras caída en copa: "Tolima tiene 3 estrellas en 71 años"
El entrenador bogotano habló con los hinchas tras la derrota frente al Real Cundinamarca.
Deportes Tolima visitaba a Real Cundinamarca en el Estadio Metropolitano de Techo de la ciudad de Bogotá, duelo correspondiente al juego de vuelta de uno de los cruces de dieciseisavos de final de la Copa BetPlay 2025.
El equipo ‘pijao’ debía remontar un marcador en contra luego de perder de manera sorpresiva por 2-1 en el partido de ida disputado en el Estadio Manuel Murillo Toro, una misión que no lograría cumplir perdiendo nuevamente por la mínima diferencia ante el cuadro de la Segunda División del fútbol colombiano.
Lucas González pidió disculpas y tiró polémica tras eliminación de Tolima
Con un marcador global de 3-1 en contra, el conjunto ‘vinotinto y oro’ se despide de esta Copa BetPlay dejando una imagen muy criticada por sus hinchas, por eso, el entrenador Lucas González salió al paso, se acercó a los aficionados presentes en el estadio y les dedicó una palabras, acudiendo a que Tolima es un club que históricamente se le dificulta ganar títulos.
“Este club tiene 3 estrellas en 71 años, es difícil ganar, recientemente se han perdido finales, eso puede pasar, llegamos a construir sobre lo construido, se va a construir sobre la sangre del ‘pijao’, la sangre de esos indios que defendieron su territorio de la manera más feroz y más fuerte, me equivocaré porque soy humano, pero quiero que sepan que independiente de que este equipo gane, empate o pierda, siempre los va a representar con humildad y compromiso”, dijo el entrenador de 44 años.
“Obvio que yo quiero ganar, pero son 3 estrellas en 71 años”, volvió a replicar el entrenador, añadiendo que “les voy a garantizar que voy a dejar la vida para que este equipo salga campeón”, concluyó Lucas.
Lucas González ha perdido todos los juegos que ha dirigido, con clubes colombianos, por copas a nivel local o internacional.— Paolo Arenas (@PaoloArenas) August 14, 2025
Acaba de caer en los dos de Copa Colombia, con Tolima, ante… ¡REAL CUNDINAMARCA!
Allá quien le compre el discurso. pic.twitter.com/8fNQa30fBo
El plan de Tolima tras la caída en la Copa BetPlay
Ya en rueda de prensa, el exdirector técnico de Águilas Doradas, América de Cali y Central Córdoba de Argentina, admitió que tenía toda la intención de avanzar en este torneo y salir campeón, pidiendo disculpas a la hinchada por aquella floja presentación y que ahora se enfocarán en lo que será la Liga BetPlay.
“Es un fracaso. Queríamos llegar a la final y no lo logramos. Solo nos queda pedir disculpas a nuestros hinchas y concentrar toda la energía en la liga. Hemos tenido un inicio decente y el domingo intentaremos ganar”, expresó Lucas González. pic.twitter.com/8zLLEWQtCs— Iván Lozano (@IvanLDeportes) August 14, 2025
