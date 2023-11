Macalister, triste por el gol anulado ante Nacional: "Repetirán la jugada y que juzgue cada quien"

En medio de la celebración de Atlético Nacional por el título de la Copa Betplay ante Millonarios, hubo algunas polémicas que no pasaron desapercibidas, y sin duda la que más ruido hizo fue la del gol anulado a David Macalister Silva en el primer tiempo.

Pues en un balón divido, el mediocampista de Millonarios le ganó la posición a Robert Mejía y mandó el balón al fondo de la red, pero el árbitro consideró que hubo falta y anuló la anotación; posteriormente el VAR no intervino, por lo que se presume que los encargados estuvieron de acuerdo con la decisión del juez central.

Así, en la rueda de prensa que se llevó a cabo al término del partido, David Macalister Silva no ocultó sus sensaciones y con algo de tristeza reconoció que "hay muchos programas y muchas cosas (redes sociales) que irán a repetir la jugada y cada quien que juzgue".

Además, Macalister Silva fue enfático en que "sin duda alguna, sí se ilusiona uno bastante con el gol, pero lo único es que mañana sale el sol y hay que trabajar" teniendo en cuenta que Millonarios tiene por delante los cuadrangulares.

"Tenemos una nueva final el domingo (contra Medellín por Liga) y en eso debemos pensar así hubiéramos ganado", finalizó David Macalister Silva, quien le apunta a que su equipo supere el grupo B y dispute el título del segundo semestre.

Por su parte, el entrenador Alberto Gamero reconoció ante los medios que "hay cosas que la verdad ya para qué, después del encuentro no es bueno uno ponerse a hablar de eso, a mí no me gusta, pero yo he visto la jugada y como esa hay 70 en un partido y no es falta, no hubo revisión de VAR, no sé por qué".