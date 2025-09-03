Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 21:41
Medellín apuró y derrotó a Fortaleza para meterse en cuartos de Copa Betplay
En la ida, estos equipos habían empatado 0-0 en el estadio Metropolitano de Techo.
Independiente Medellín derrotó 2-1 a Fortaleza CEIF y se instaló en los cuartos de final de la Copa Betplay 2025. Se trató de una de las series más parejas de esta instancia, que tuvo que definirse en los últimos minutos, cuando parecía que habría cobros desde el punto penal.
Luego de que se firmó un 0-0 en el estadio Metropolitano de Techo, estos dos equipos se pusieron cita en el Atanasio Girardot para definir un nuevo clasificado a cuartos de final de la Copa Betplay.
Los locales, dirigidos por Alejandro Restrepo, saltaron a la cancha con la convicción de sumar un resultado que les permitiera avanzar a la próxima instancia sin sufrir ni mucho menos ir a la definición desde el punto penal. Así, a los 33' se fue arriba en el marcador.
Francisco Frydriszewski fue el autor de la anotación, pues luego de un cobro de una pelota quieta se levantó dentro del área chica y cabeceó dejando sin opciones al golero y a un defensa rival situado en el segundo palo.
Pero el DIM no aprovechó algunos acercamientos sobre el arco rival y en la segunda mitad sí que sufrió el partido, pues vio cómo la visita le atacó las bandas y encontró por allí el empate parcial sobre los 71 minutos gracias al lateral zurdo Santiago Cuero.
El entrenador del Poderoso hizo cambios y le resultaron, pues uno de ellos fue el ingreso de Léider Iván Berrío, quien terminó anotando el gol de la victoria a los 90 minutos, dándole así la clasificación al DIM con el 2-1 en el juego.
Rival del Medellín en cuartos de final de la Copa Betplay
En cuartos de final, Independiente Medellín se medirá con el equipo que resulte ganador de la serie que confronta a Alianza FC con Independiente Santa Fe, que en la ida empataron 1-1 y el próximo martes 9 de septiembre se enfrentarán en El Campín.
