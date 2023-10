[Video] Arias no se guardó nada y expuso al VAR por arbitraje ante Cúcuta

Independiente Medellín sufrió el batacazo de los cuartos de final de la Copa Betplay. El conjunto paisa perdió la ventaja conseguida en la ida y tars el 2-2 global de la serie perdió la definición en penales.

El último lanzamiento fue el que despertó la polémica. Tras el cobro de Diego Moreno, el guardameta del onceno motilón atajó la pelota y le dio el 5-4 final a la visita para sellar su paso a semifinales.

Luego de que el partido se dio por finalizado, la situación se hizo notable para el cuerpo técnico del DIM. En la rueda de prensa, Alfredo Arias llevó una imagen paras evidenciar que en ese cobro el guardameta visitante se había adelantado.

Lea también: ¿Cúcuta puede jugar la Libertadores 2024 si gana la Copa Betplay?

Al llegar a la conferencia postpartido, el entrenador uruguayo inició hablando del flojo rendimiento de sus dirigidos. Arias reconoció que el partido se perdió dentro del terreno de juego y no por la 'lotería' de los penales.

“Sin duda que es un momento triste por que perdemos el invicto acá en nuestra cancha. Era un partido que no se podía perder, ni se debía perder, pero bueno, tocó. Tenemos que hacer los análisis objetivos de por que hoy perdimos el partido, no voy a caer en la fácil de decir que los penales son una lotería, no, nosotros perdimos el partido”.

Sin embargo, el DT advirtió que su equipo viene con continuos fallos del VAR en contra y apuntó al último penal: “Me llega una foto. Semana a semana he dicho que se pueden equivocar, pero acá tengo una foto que debe ser la misma del VAR en la que se ve que el arquero tiene los dos pies fuera de la línea”,

Por último, el técnico añadió: “Lo que me molesta es que el árbitro y el que está al lado, puede ser que no lo pueda apreciar. Pero la herramienta que les han dado, que es el VAR, cuando no llama y dice esto, me parece gravísimo”, señaló. “Está los dos pies fuera de la línea, ¿cómo pueden justificarlo los que están en el VAR? Esto ya raya la ineficacia, la incompetencia y nos cuesta una clasificación. No pueden trabajar más”.

Le puede interesar: Cinco polémicas en la convocatoria de la Selección Colombia ante Uruguay y Ecuador

Por ahora, Medellín ya piensa en lo que será su siguiente partido. Los poderosos jugarán este fin de semana por la Liga Betplay ante Atlético Huila.