Medellín eliminó a Jaguares y ya tiene rival en octavos de Copa Betplay

Independiente Medellín no pasó apuros y eliminó a Jagiares de Córdoba en la fase 1B de la Copa Betplay 2025, pues el Poderoso se impuso 0-1 como visitante, el cual lo deja bien librado tras el 1-1 que se había generado en el Atanasio Girardot.

El entrenador Alejandro Restrepo dispuso de una nómina con varios futbolistas titulares como muestra de la seriedad con la que se estpa afrontando este certamen en el que la intención es salir campeón. El DIM, pese a que no fue infinitamente superior, aprovechó los espacios y no sufrió el partido.

Luego de algunas opciones malogradas de parte y parte, al minuto 29 llegó la que sería la única anotación del compromiso por intermedio del delantero Brayan León, quien de a poco empieza a reconciliarse con la hinchada luego de su bajo nivel en la final de la Liga Betplay del primer semestre.

Posteriormente el equipo dirigido por Restrepo le dio trámite al resultado y no realizó un desgaste físico muy alto en vista de que se viene una seguidilla de partidos por Liga Betplay en los que pretende situarse en la parte alta de la tabla.