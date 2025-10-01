Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 08:52
Medellín quiere remontarle a Santa Fe; dos regresos claves para la Copa BetPlay
El equipo 'poderoso de la montaña' pierde 2-1 la serie frente al conjunto 'cardenal'.
Independiente Santa Fe recibe este miércoles en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá la visita del Deportivo Independiente Medellín, duelo correspondiente al juego de vuelta de uno de los cruces de cuartos de final de la Copa BetPlay 2025.
La serie la va ganando el conjunto ‘cardenal’ por 2-1 tras su gran victoria en condición de visitante, donde fue más efectivo que el Medellín y aprovechó la falta de contundencia de los jugadores del ‘poderoso’, que generaron gran cantidad de llegadas de peligro, pero fallaron varias veces ante la resistencia del arquero Weimar Asprilla.
Novedades del Medellín para enfrentar a Santa Fe
El equipo dirigido por el técnico Alejandro Restrepo ya está en Bogotá con el objetivo de remontar la serie en condición de visitante, teniendo en cuenta que para este partido tendrá a su disposición dos jugadores que no disputaron el partido de ida.
Se trata del delantero Luis Fernando el ‘Chino’ Sandoval y del centrocampista Jaime Alvarado, quienes hicieron parte de la lista de viajeros que llegaron a la capital del país y que buscarán ser alternativas para el técnico Restrepo.
Por otro lado, el atacante Francisco David Fydriszewski, autor del gol del descuento en el juego de ida y que había estado ausente en el partido pasada por Liga BetPlay frente al Deportes Tolima, vuelve a ser convocado para este partido crucial del Medellín en la copa.
La buena estadística del DIM en condición de visitante
De acuerdo con información del periodista óscar Tobón de Win Sports, el conjunto rojo de Antioquia ha llevado a cabo una gran campaña fuera de casa en este segundo semestre del año, pues de seis partidos disputados ha logrado ganar cinco y perder solo uno, una buena estadística que buscan mejorar hoy en Techo a partir de las 8 de la noche.
Cabe mencionar que una de las bajas más importantes que tendrá Medellín para este partido será la de Brayan León, quien se fue expulsado en el juego de ida tras dar un pelotazo en la cabeza de un rival.
Fuente
Antena 2