Medellín quiere remontarle a Santa Fe; dos regresos claves para la Copa BetPlay

Novedades del Medellín para enfrentar a Santa Fe

El equipo dirigido por el técnico Alejandro Restrepo ya está en Bogotá con el objetivo de remontar la serie en condición de visitante, teniendo en cuenta que para este partido tendrá a su disposición dos jugadores que no disputaron el partido de ida.

Se trata del delantero Luis Fernando el ‘Chino’ Sandoval y del centrocampista Jaime Alvarado, quienes hicieron parte de la lista de viajeros que llegaron a la capital del país y que buscarán ser alternativas para el técnico Restrepo.

Por otro lado, el atacante Francisco David Fydriszewski, autor del gol del descuento en el juego de ida y que había estado ausente en el partido pasada por Liga BetPlay frente al Deportes Tolima, vuelve a ser convocado para este partido crucial del Medellín en la copa.