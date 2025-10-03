Medellín sufre en Copa BetPlay: revelan dura sanción a Jarlan para semifinales

Acabó la primera serie de los cuartos de final de la Copa BetPlay, torneo que cobra importancia por la posibilidad que da de clasificarse para la Copa Sudamericana como premio adicional al título. El Deportivo Independiente Medellín le remontó la serie a Independiente Santa Fe y se instaló en las semifinales.

Santa Fe tenía la ventaja por la mínima diferencia gracias al resultado conseguido en Medellín con un resultado de 1-2. Weimar Asprilla resistió en lo que pudo y salvó a los cardenales de un resultado adverso. En el Estadio Metropolitano de Techo, todo se les vino abajo para el equipo local, dado que fueron superados con creces con un 0-3.

El Medellín tuvo desde el arranque del partido a Jarlan Barrera que marcó la diferencia con el pase filtrado para Brayan León que centró y Francisco Fydriszewski anotó el primer tanto que emparejó la serie. Sin embargo, cuando fue sustituido, Jarlan vio la tarjeta roja directa después de celebrar de manera airada el segundo gol por parte de Fydriszewski. Iván Scarpeta en Santa Fe también fue expulsado.

JARLAN BARRERA SE PIERDE LAS SEMIFINALES

Infortunadamente, celebrar el gol al banquillo de Independiente Santa Fe le salió muy costoso a Jarlan Barrera y al Medellín. De por sí, el club no contará en la primera semifinal con Brayan León que deberá cumplir la fecha de sanción por la expulsión en la ida contra Santa Fe. Lo habilitó Juan Arizala que está en el Mundial Sub-20.

Este viernes 3 de octubre salió la Resolución del Comité Disciplinario de la DIMAYOR que señaló la dura sanción que tendrá Jarlan Barrera en la Copa BetPlay. En el comunicado, confirmaron que el volante samario estará por fuera en los dos partidos de las semifinales. En ese orden de ideas, Jarlan no podrá estar presente ni en la ida ni en la vuelta.

La sentencia de dos partidos de sanción para Jarlan Barrera se dio por “emplear lenguaje ofensivo grosero u obsceno contra adversario. Art. 63, literal g), del Código Disciplinario Único de la FCF”. El volante ex Junior, Atlético Nacional y Deportivo Cali quedaría habilitado apenas para jugar la final en caso de clasificar.