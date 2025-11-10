Actualizado:
Lun, 10/11/2025 - 21:34
Medellín sufrió ante Envigado, pero es finalista de la Copa Betplay
La serie se definió este lunes en el Atanasio Girardot.
La noche del lunes 10 de noviembre dejó un ambiente de alivio y celebración en el Atanasio Girardot, donde Independiente Medellín igualó 1-1 con Envigado FC y se clasificó a la final de la Copa Betplay 2025, gracias al triunfo 1-0 conseguido en el juego de ida en el Polideportivo Sur.
Puede leer: Equipo de la Liga Betplay anunció que deja de existir
El encuentro comenzó con una sorprendente postura ofensiva del conjunto naranja, que salió decidido a revertir la serie. El buen juego de los dirigidos por Andrés Orozco dio resultado al minuto 35, cuando Bayron Garcés cambió por gol un penalti tras una falta dentro del área.
El tanto silenció momentáneamente al público del Atanasio, pero el Medellín reaccionó de inmediato. Apenas tres minutos después, al 38’, Diego Moreno definió con potencia para igualar el marcador y devolverle el control emocional al equipo de Alfredo Arias.
El resto del primer tiempo mantuvo la intensidad, con un Envigado insistente y un DIM que apostó al orden para evitar sorpresas. Los duelos en mitad de campo fueron constantes, y cada balón dividido se jugó como si definiera el pase a la final.
En la segunda mitad, el juego bajó de ritmo. Medellín administró la ventaja global, mientras Envigado buscó sin claridad el tanto que lo llevara a los penales. La imprecisión y el cansancio pesaron en ambos bandos, sellando el 1-1 definitivo.
Con el pitazo final, el Atanasio estalló en aplausos. El Medellín, gracias al marcador global de 2-1, se instaló en la gran final de la Copa Betplay, donde buscará cerrar el año con un título y asegurar un cupo en la Copa Sudamericana 2026.
Le puede interesar: Jorge Bava, molesto en Cerro Porteño mientras define su continuidad
El trabajo de Alejandro Restrepo, que ha logrado equilibrar experiencia y juventud en el plantel, dio frutos y se metió en su segunda final del año, pues viene de ser subcampeón de la Liga Betplay 2025-I.
Ahora, el DIM espera rival, que saldrá del duelo entre Atlético Nacional y América de Cali, una llave que van ganando 4-1 los antioqueños y que se definirá en el estadio Pascual Guerrero.
Fuente
Antena 2