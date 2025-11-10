Medellín sufrió ante Envigado, pero es finalista de la Copa Betplay

La noche del lunes 10 de noviembre dejó un ambiente de alivio y celebración en el Atanasio Girardot, donde Independiente Medellín igualó 1-1 con Envigado FC y se clasificó a la final de la Copa Betplay 2025, gracias al triunfo 1-0 conseguido en el juego de ida en el Polideportivo Sur.

Puede leer: Equipo de la Liga Betplay anunció que deja de existir

El encuentro comenzó con una sorprendente postura ofensiva del conjunto naranja, que salió decidido a revertir la serie. El buen juego de los dirigidos por Andrés Orozco dio resultado al minuto 35, cuando Bayron Garcés cambió por gol un penalti tras una falta dentro del área.

El tanto silenció momentáneamente al público del Atanasio, pero el Medellín reaccionó de inmediato. Apenas tres minutos después, al 38’, Diego Moreno definió con potencia para igualar el marcador y devolverle el control emocional al equipo de Alfredo Arias.

El resto del primer tiempo mantuvo la intensidad, con un Envigado insistente y un DIM que apostó al orden para evitar sorpresas. Los duelos en mitad de campo fueron constantes, y cada balón dividido se jugó como si definiera el pase a la final.