Medellin vs Fortaleza CEIF EN VIVO 3 de septiembre: Hora y canal para ver Copa Betplay
En el juego de vuelta 'los amix' visitan el Atanasio Girardot en busca de la clasificación
El Deportivo Independiente Medellín recibe en casa a Fortaleza por la vuelta de de los octavos de final de la Copa Betplay. Después de un partido de ida en el que igualaron 0-0 ambos equipos buscan el pase a los cuartos de final en busca de ese cupo internacional que da la Copa para el campeón.
Fortaleza es un equipo que este semestre ha sido protagonista, en este momento es el único invicto de la liga y en copa viene de clasificar de primera ronda en un grupo que lo enfrentó a Pereira, Bogotá, Leones y La Equidad. El equipo ha mostrado un juego vistoso y efectivo, de hecho esta temporada ya sacó puntos en Medellín empatando 2-2 con Nacional. Emilio Aristizabal es la principal amenaza de 'los amix' y ha mostrado una gran evolución desde que está cedido en el equipo.
Por otro lado, Medellín ha sido uno de los mejores equipos no solo este semestre sino todo el año en general, un equipo que juga muy buen futbol y al que se le ha abierto el arco. En este momento es segundo en la liga solo por detrás del Junior y a un solo punto de la cima. El delantero Fydriszewski lleva ya 6 goles anotados y aporta mucho en el juego que hace el equipo, es la principal amenaza del equipo paisa.
Seguro será un partido emocionante en el que ninguno de los dos equipos se guardará nada, esperemos un partido abierto y con muchas opciones en el que las dos referencias de ataque serán clave para conseguir la clasificación.
INDEPENDIENTE MEDELLÍN vs FORTALEZA: HORA Y CANAL PARA VER LA VUELTA DE LA COPA BETPLAY 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Este miércoles 3 de septiembre Medellín recibirá a Fortaleza por la vuelta del partido de octavos de final de la Copa Betplay, partido que terminó 0-0 y dejó la llave completamente abierta para ambos equipos. El partido será a partir de las 7:30 p.m. horario colombiano y podrá verse a través de Win Sports TV Youtube.
Más horarios del partido
Colombia, Perú y Ecuador: 7:30 p.m.
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9:30 p.m.
Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.
México: 6:30 p.m.