Medellin vs Fortaleza CEIF EN VIVO 3 de septiembre: Hora y canal para ver Copa Betplay

Por otro lado, Medellín ha sido uno de los mejores equipos no solo este semestre sino todo el año en general, un equipo que juga muy buen futbol y al que se le ha abierto el arco. En este momento es segundo en la liga solo por detrás del Junior y a un solo punto de la cima. El delantero Fydriszewski lleva ya 6 goles anotados y aporta mucho en el juego que hace el equipo, es la principal amenaza del equipo paisa.

Seguro será un partido emocionante en el que ninguno de los dos equipos se guardará nada, esperemos un partido abierto y con muchas opciones en el que las dos referencias de ataque serán clave para conseguir la clasificación.