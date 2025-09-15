Actualizado:
Millonarios anunció cambio de estadio para duelo de Copa ante Envigado; es oficial
El equipo 'albiazul' enfrentará al cuadro naranja por la vuelta de los octvaos de final.
Una de las series de octavos de final de la Copa BetPlay 2025 que todavía faltan por desarrollarse es la protagonizada por Millonarios y el conjunto de Envigado, contienda que en su partido de ida presentó un triunfo por 1-0 para el cuadro naranja en el Estadio Polideportivo Sur.
Pues bien, este martes 16 de septiembre se llevará a cabo el partido de vuelta con Millonarios jugando en condición de local, sin embargo, el compromiso no tendrá lugar en el Estadio Nemesio Camacho El Campín como se suponía iba a desarrollarse.
Millonarios anuncia cambio de estadio para el duelo ante Envigado
A través de un comunicado oficial, el equipo ‘embajador’ dio a conocer que el partido se disputará en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá a partir de las 8:10 p.m., explicando sin ofrecer mayor detalle que El Campín no está disponible para la fecha del partido y que por eso presentan ese cambio de sede.
A poco más de un día para disputarse el partido, esta información modifica los planes de los aficionados que tenían pensado asistir a El Campín, por eso, Millonarios concedió un descuento especial a los abonados y también el valor de las entradas para el resto de público que quiera entrar al Estadio de Techo.
Así será el procedimiento de compra de boletos
Los hinchas que cuentan con abono para la liga podrán acceder a un beneficio especial, un 35% de descuento en la boletería, además, cada abonado tendrá derecho a comprar el mismo número de entradas que figure en su plan, validando la compra con el número de cédula registrado en la cuenta del titular a través de la plataforma de Entradas Millonarios.
Es importante aclarar que el proceso debe hacerse únicamente por el canal exclusivo para abonados y no por la opción de boletería individual, teniendo en cuenta que desde este lunes 15 de septiembre la venta estará habilitada para el público en general, aunque los abonados podrán seguir adquiriendo sus entradas con descuento.
Millonarios también advierte que debido a que el estadio de Techo cuenta con una capacidad reducida respecto al número de abonados que tiene el club en este semestre, no se garantiza disponibilidad para todos. Por ello, la venta funcionará bajo la modalidad de hasta agotar existencias.
