Millonarios anunció cambio de estadio para duelo de Copa ante Envigado; es oficial

Así será el procedimiento de compra de boletos

Los hinchas que cuentan con abono para la liga podrán acceder a un beneficio especial, un 35% de descuento en la boletería, además, cada abonado tendrá derecho a comprar el mismo número de entradas que figure en su plan, validando la compra con el número de cédula registrado en la cuenta del titular a través de la plataforma de Entradas Millonarios.

Es importante aclarar que el proceso debe hacerse únicamente por el canal exclusivo para abonados y no por la opción de boletería individual, teniendo en cuenta que desde este lunes 15 de septiembre la venta estará habilitada para el público en general, aunque los abonados podrán seguir adquiriendo sus entradas con descuento.

Millonarios también advierte que debido a que el estadio de Techo cuenta con una capacidad reducida respecto al número de abonados que tiene el club en este semestre, no se garantiza disponibilidad para todos. Por ello, la venta funcionará bajo la modalidad de hasta agotar existencias.