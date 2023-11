Gamero no se guardó nada y advirtió a Nacional antes de la final de la Copa Betplay

Millonarios consiguió la clasificación a la final de la Copa Betplay tars vencer en la serie semifinal al Cúcuta Deportivo. El conjunto bogotano aprovechó la ventaja del partido de ida en la capital y tars el 1-1 en la frontera se quedó con la serie por un global de dos a uno.

El equipo azul volverá a medirse ante Atlético Nacional en la disputa de un título después de solo unos cuantos meses de la final del primer semestre en la Liga Betplay. Los azules saben que será un reto complicado ante un rival que busca revancha.

Tras acabar el partido ante el equipo rojiengro, Alberto Gamero habló sobre las sensaciones del partido y lo que viene ante los verdes. El entrenador samario reconoció el juego de Cúcuta y el respaldo de su hinchada, aunque lamentó los sucesos al final del juego.

Lea también: Millonarios supo resistir ante Cúcuta: empató y está en una nueva final de la Copa Betplay

Incidentes después del encuentro:

“Es lamentable lo que pasó después del partido, pero la afición tiene que quedarse con lo que pasó en el partido. Fue un partido intenso. Me gustó mucho”

Sensaciones y mensaje para Nacional en la final:

“Sabíamos que el partido iba a ser muy duro. El objetivo de nosotros era clasificar a la final. Teníamos una ventaja y la defendimos bien. Nosotros queremos conseguir el título, para eso trabajamos”.

La perdida de tiempo y reclamos de los rivales

Millonarios es el equipo de los que más juega del fútbol colombiano. Millonarios es el equipo de los que más tiempo efectivo de juego tiene en el fútbol colombiano. Ellos también lo hicieron allá, ellos también quemaron tiempo en El Campín. Sí, se quemó tiempo, pero es la primera vez que veo en el fútbol colombiano que dan 10 minutos. Quemamos tiempo, pero nos lo dieron después. Yo me hubiera enojado, sí, Carlos Betancourt (el árbitro) pone 3 o 4 minutos. Se repuso lo que tuvieron que haber repuesto. Si algo que me gusta a mí, a mis jugadores es de que no finjan. Ellos saben que necesito intensidad y quiero juego"

Reconocimiento al Cúcuta y su hinchada

“Tengo que felicitar al Cúcuta, hizo un muy buen partido, una muy buena semifinal, pero afortunadamente pasó Millonarios. Encontramos un equipo alegre y motivado por su afición, con su estadio lleno y aprovecho la oportunidad para felicitar a la hinchada del Cúcuta”.

Le puede interesar: Hay sabor a revancha: ¿Cuándo se jugarán las finales de la Copa Betplay 2023?

Por ahora, el equipo bogotano se alista para el duelo ante el equipo verdolaga. Los partidos por el título se jugarán inicialmente el 15 de noviembre para la ida, mientras que la vuelta se disputará el 23 de este mes. Aún no se ha definido el orden de las localías.