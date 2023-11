"Este equipo nunca se mete atrás": Gamero defiende el estilo de juego de Millonarios

Millonarios venció a Cúcuta en el partido por la semifinal de ida de la Copa Betplay. El conjunto embajador logró sacar ventaja de su condición de local y tras el 1-0 viajará con ventaja para el compromiso de vuelta en Norte de Santander.

Durante el partido, ambos equipos tuvieron un rendimiento bastante parejo en el terreno de juego. Luego de finalizar el encuentro, Alberto Gamero hizo referencia a lo que fue el rendimiento de su equipo y la importancia del nivel de juego.

El entrenador apuntó las claves de un compromiso en el que no se vieron muchas diferencias. Para el DT las claves pasaron por la asertividad en la definición. Sin embargo, el entrenador rescató que su equipo buscó el resultado y no se metió atrás a esperar al rival.

Declaraciones de Gamero tras la victoria ante Cúcuta en Copa

Trabajo táctico: “Queríamos ganar el partido. El bloque de ellos era muy bajo, no había espacio”.



Sensaciones del partido: “Me queda la sensación de que hicimos el gol muy tarde. Generamos las opciones de gol, pero desafortunadamente no las concretamos”.

“Era el partido que habíamos pensado, darle mucha intensidad al juego y atacar. Creamos muchas opciones de gol, pero no las metimos; siento que el gol lo hicimos muy tarde”.



Recuperación física de la plantilla: “Vamos a mirar lo de Sander y lo de Cataño, todavía no nos los han entregado. Ruiz regresa el domingo. Vamos a ver si a Sander y Cataño les alcanzara para el domingo. Lo dudo mucho”.

Definición de la serie: “Tenemos una ventaja corta, no podemos ir pensando en que vamos a defender esa ventaja, sino que tenemos que ir a buscar el partido. No vamos a ir a meternos atrás, este equipo no hace eso, siempre salimos a buscar el partido, esa es nuestra mentalidad”.

"Quizás va a ser un partido mucho más abierto porque ellos van a tener que salir a buscar su resultado temprano o a querer empatar el partido lo más rápido posible".