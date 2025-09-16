Millonarios se arma para la Copa y Liga: dos regresos esperados

Por una Liga BetPlay compleja en la que se ve difícil sellar la clasificación por la pobre presentación de Millonarios, Hernán Torres y sus dirigidos se juegan las últimas cartas para sellar la clasificación a copas internacionales. Ese boleto se lo puede dar la Copa BetPlay, siempre y cuando remonten la serie ante Envigado.

Este martes 16 de septiembre, Millonarios deberá medirse con Envigado en una serie que los envigadeños ganan por la mínima diferencia gracias al resultado que dejaron en el Polideportivo Sur. Esta vez en Bogotá, pero en el Metropolitano de Techo, los albiazules necesitan reaccionar y superar a su rival para instalarse en los cuartos de final de la competencia.

Deportivo Pereira espera por Envigado o Millonarios. Hernán Torres y sus dirigidos necesitan reponerse del marcador adverso y sacar el proyecto adelante, especialmente con miras a competencias internacionales que es el boleto que le puede dar la clasificación a la Sudamericana.

En ese sentido, la afición de Millonarios y el club recibieron la mejor noticia para lo que se viene en la Copa y en el remate de la Liga. Aunque salieron lesionados Danovis Banguero y Alex Castro que no podrán ser de la partida contra Envigado, recuperaron a otros dos fichajes.

SÁVIO Y HELIBELTON PALACIOS, LOS DOS REFUERZOS DE MILLONARIOS PARA LA COPA BETPLAY

Por fin hay buenas noticias en Millonarios, especialmente en la banda derecha. Samuel Martín se quedó como el único lateral diestro del cuadro bogotano por la lesión de Helibelton Palacios. Afortunadamente, Palacios, el ex Selección Colombia apareció en la convocatoria de la Copa BetPlay para remontar la serie.

Además de Helibelton Palacios que ya está de vuelta en la institución albiazul en busca de consolidarse por la banda derecha, también está de vuelta Bruno Sávio, uno de los nuevos fichajes que se espera que reluzca por fin tras lesiones y muchas ausencias en sus pocos partidos que ha jugado en Colombia.

El brasileño debutó contra el Cali, fue suplente contra el Deportes Tolima y no ingresó, mientras que su lesión se dio después del juego ante Unión Magdalena en el que la hinchada protestó y en el cual jugó 45 minutos. Ahí se fue lesionado y no volvió a estar a disposición mientras se recuperaba del golpe hasta el 16 de septiembre cuando podrá regresar a la formación si lo considera Hernán Torres.

Sin duda alguna, Bruno Sávio es uno de los jugadores más esperados. Llegó procedente del Bolívar de La Paz y será necesario que, mientras no esté David Mackalister Silva, el brasileño tome la batuta de este equipo que necesita un volante de armado para poder asociarse con los goleadores para sacar al club de este momento adverso.

DOS AUSENCIAS POR DECISIÓN TÉCNICA

Para este compromiso regresan dos, y se caen cuatro jugadores. La vuelta de Bruno Sávio y de Helibelton Palacios, aunque son importantes también son alivios, dado que Hernán Torres sufre por las ausencias de Alex Castro y Danovis Banguero.

Además de los dos lesionados Banguero y Castro, Millonarios tampoco tendrá a disposición a Edwin Mosquera, que no ha podido encajar como el fichaje este semestre y Jhoan Hernández. Hernán Torres los dejó afuera después de partidos en los cuales no contaron con el mejor rendimiento.

Sumado a Jhoan Hernández y Edwin Mosquera, tampoco podrá contar con Santiago Giordana quien fue expulsado contra Real Cartagena en la vuelta y recibió tres fechas de suspensión. Ya pagó una jornada de Copa BetPlay y le quedan dos partidos. En caso de que Millonarios pase a los cuartos de final, tampoco estará en la ida ante el Deportivo Pereira.