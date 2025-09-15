Millonarios se juega la temporada: todo o nada frente a Envigado en Copa

El martes será una final para Millonarios

El equipo azul vive un muy mal presente en liga, con apenas 11 puntos en 11 fechas está cada vez más lejos del grupo de los ocho y su clasificación a torneo internacional para el año que viene se está complicando. Es por eso que los embajadores ven en copa la posibilidad perfecta para meterse en copa Sudamericana viendo el panorama tan complicado con la reclasificación.

Millonarios llega el martes con un resultado en contra, el 1-0 en su visita a Envigado lo deja con un pie afuera, pero siendo conscientes que el rival no es el más complicado los hinchas confían en que el equipo de vuelta el resultado y pueda celebrar una clasificación en medio de tanto resultado malo.

Para el partido de mañana los jugadores saldrán a jugarse una final que les de ese envión anímico que tanto necesita el equipo y así lo han hecho saber. "Toca levantar cabeza y pensar en lo que viene" dijo Leo Castro en zona mixta, quien fue muy crítico y recalcó que el resultado lo dejó "destruido" pero es importante pensar en lo que viene.