Millonarios vs Envigado EN VIVO 16 septiembre: cómo ver Copa BetPlay

Los encargados de cerrar los octavos de final de la Copa BetPlay serán Millonarios vs Envigado, dos escuadras que llegan con un presente deportivo irregular y con la obligación de clasificar a la siguiente instancia de la competencia.

Millonarios, bajo el mando de Hernán Torres en la Liga BetPlay, ha venido ascendiendo, pero en la Copa BetPlay completa dos derrotas consecutivas, dejando esta como una "prueba de fuego" tras su regreso en busca de quedarse con un cupo a los cuartos de final.

Mientras que Envigado llega al Estadio El Campín con una leve ventaja de un gol que obtuvo en el partido de ida auspiciando como local. Aunque en la liga local tampoco la ha venido pasando bien y suma seis partidos en los que no obtiene la victoria.

Siga Millonarios vs Envigado EN VIVO 16 de septiembre: hora y canal para ver Copa BetPlay

El compromiso entre Millonarios vs Envigado se jugará en el Estadio El Campín a partir de las 20:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 22:30 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Copa BetPlay, se podrá ver a través de Win Sports +, pero también lo podrá seguir por Antena 2.