A qué hora y cómo ver EN VIVO Millonarios vs Real Cartagena HOY 31 de julio - Copa Betplay

Continúan los playoffs de la Copa Betplay 2025 y los encargados de seguir esta nueva instancia de la competencia serán Millonarios y Real Cartagena, los cuales se enfrentarán el jueves 31 de julio en el Estadio El Campín.

Millonarios será el encargado de auspiciar como local en esta nueva oportunidad y el panorama es bastante preocupante, ya que no solo llega sin conocer la victoria en Liga Betplay, sino que su presencia en el mercado de fichajes no fue buena y aún no ha demostrado un nivel de juego que convenza a sus hinchas.

Mientras que por el lado de Real Cartagena, la situación deportiva es regular, ya que en el inicio de la nueva edición del Torneo BetPlay solo ha conseguido sumar cuatro puntos, pero permanece en casillas de clasificación.