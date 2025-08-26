Millonarios y Hernán Torres sufrieron con locura; derrota, pero clasificación

Llegó la hora de la verdad para Real Cartagena y Millonarios que llegaban a esta instancia de la Copa BetPlay con caminos similares por las respectivas salidas de Martín Cardetti y de David González. En sus lugares, los heroicos confirmaron a Néstor Craviotto y los bogotanos a Hernán Torres.

En la ida, Millonarios dio el golpe y se quedó con la victoria con un marcador de 3-1 en Bogotá. Dejaron todo para la vuelta en un encuentro en el que el Real Cartagena parte en los últimos años con la superioridad por cuatro victorias en siete compromisos disputados.

La vuelta tuvo de todo, dos penales pitados, uno a Cartagena y otro a Millonarios, además de una expulsión para el elenco visitante. Sumado a esto, en el cobro de la pena máxima bogotana hubo invasión y se repitió la ejecución para la anotación de Danovis Banguero que le dio la clasificación a Hernán Torres en su debut.

PRIMERA PARTE SIN OPCIONES Y UN PÁLIDO EMPATE SIN GOLES

La obligación estaba en el Real Cartagena que debía anotar dos goles desde temprano para forzar los penales. Aunque arrancaron con la posesión y con algunas opciones, no fue posible acercarse al arco custodiado por Guillermo De Amores.

Millonarios tuvo la primera sobre los diez minutos en un remate de Santiago Giordana que venía con la moral alta por un partidazo que jugó ante Junior por la Liga, pero su disparo se perdió sin dirección. Cartagena, que debía buscar las oportunidades tampoco tuvo peso ofensivo y no pudo romper los ceros como esperaban desde el primer tiempo.

Real Cartagena le prestó el balón a Millonarios que tampoco pudo dar un golpe con la posesión de la pelota. De esa manera, todo terminó en un empate sin goles durante los 45 minutos iniciales.

FINAL LOCO Y CLASIFICACIÓN DE MILLONARIOS

Desde los primeros minutos del complemento, Real Cartagena tuvo el balón en sus pies y tuvieron la chance para romper los ceros en un avance en el que Guillermo De Amores bajó a Wilfrido De La Rosa en el área. Pena máxima que Miguel Ángel Murillo ejecutó y acercó al elenco local a la definición desde el manchón blanco.

Además de haber sufrido el gol, Millonarios también quedó en inferioridad numérica por la expulsión a Santiago Giordana que pisó a un rival en la mitad de la cancha. Esta situación motivó mucho más a Cartagena que intentó poner el segundo tanto en el marcador.

Los lanzamientos desde el punto penal para definir la serie no se vieron tan descabellados especialmente a los 75 minutos con el segundo gol de Real Cartagena. El argentino Gonzalo Pedrosa cabeceó el balón al fondo después de un córner para igualar la serie.

Afortunadamente, Millonarios encontró un penal de Danovis Banguero para anotar el descuento y llevarse la clasificación. Hubo incertidumbre por invasión albiazul, el árbitro dio tiro libre indirecto para Cartagena que fue celebrado por los locales, pero luego repitió el cobro que capitalizó el lateral. Los embajadores enfrentarán a Envigado en los octavos de final.