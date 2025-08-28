Actualizado:
Nacional hizo la tarea: goleó y tomó ventaja en la Copa Betplay
Nacional se adelantó en la ida de los octavos de final de la Copa Betplay.
Atlético Nacional se impuso 4-0 sobre Deportes Quindío en el partido de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay, disputado en Medellín. Con este resultado, el conjunto antioqueño llega con una amplia ventaja a la definición de la serie, que se jugará el miércoles 3 de septiembre en Armenia.
El encuentro inició con dominio de Nacional, que abrió el marcador a los 10 minutos por intermedio de Alfredo Morelos. El delantero aprovechó una acción en el área para concretar el primer tanto del compromiso y darle dirección temprana al marcador.
A pesar de la reacción del conjunto visitante, el local mantuvo el control del juego. Cuando terminaba el primer tiempo, Andrés Román amplió la diferencia con un gol al minuto 45+2, lo que permitió a Nacional irse al descanso con ventaja de dos anotaciones.
En la segunda mitad, Quindío intentó sostener la posesión y generar opciones de ataque, pero a los 53 minutos se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Andrés Felipe Carabalí. La tarjeta roja condicionó el planteamiento del equipo visitante, que debió reorganizarse para evitar una mayor diferencia.
Con superioridad numérica, Nacional administró el ritmo y buscó espacios en el campo rival. La insistencia dio frutos en la etapa final del compromiso. Juan Manuel Rengifo anotó el tercer gol al minuto 84, ampliando la ventaja y asegurando prácticamente el triunfo.
En tiempo de adición, cuando el partido se acercaba a su cierre, Elkin José Rivero Almario marcó el cuarto tanto en el minuto 90+4, sellando el resultado definitivo de 4-0.
La diferencia en el marcador deja a Nacional con una ventaja considerable para el partido de vuelta, donde Quindío deberá ganar por una amplia diferencia para revertir la serie. El compromiso definitivo se disputará el miércoles 3 de septiembre en el estadio Centenario de Armenia, donde se definirá cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final de la Copa BetPlay.
