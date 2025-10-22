Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 20:04
Nacional hizo la tarea y se clasificó a semifinales de la Copa Betplay
El equipo verdolaga se hizo fuerte en casa y se convirtió en el último clasificado a semifinales.
Atletico Nacional y Once Caldas jugaron el último partido de los cuartos de final de la Copa Betplay en el que el conjunto verdolaga logró imponerse y se convirtió en el cuarto equipo clasificado a semifinales. Al partido de vuelta el equipo paisa llegaba con una ventaja de 1-0 mientras el once buscaba una remontada que le permitiera seguir soñando con el titulo copero.
Sin embargo, Nacional se hizo fuerte en casa y logró la clasificación.
Nacional terminó con 10
El equipo verde llegaba al partido con la ilusión intacta, después de la victoria 1-0 en Manizales y con una seguidilla de varios partidos sin perder el equipo de Medellín llegaba al Atanasio con la intención de revalidar esa victoria y clasificarse a semifinales de Copa. Enfrente tenía a un Once Caldas golpeado, con problemas internos y con resultados adversos en las últimas fechas que buscaba dar la sorpresa y eliminar a Nacional.
El partido fue parejo con opciones para ambos lados, pero fue el equipo verde quien pegó primero con un buen gol del volante Andres Sarmiento, a partir de ahí Nacional se dedicó a controlar el partido y el Once a buscar la manera de llegar al arco defendido por David Ospina, el encuentro seguía parejo y así terminó la primera parte.
Ya para el segundo tiempo una ingenua jugada de Edwin Cardona dejaría al equipo de Medellín con 10 obligándolo a replegarse. Acá se vivió el momento más intenso de Once Caldas que con más ganas que futbol se le tiró encima a Nacional buscando el empate pero el equipo verde representaba peligro en los contragolpes y fue así como Andrés Salazar consiguió el segundo y definitivo.
Clásico colombiano en semifinales
Ahora Nacional deberá verse las caras con América en semis de copa, una llave que seguramente será muy interesante y que mide a dos de los equipos más grandes del país. El conjunto americano llega tras una floja temporada y con la ilusión de rescatarla con el titulo de copa ya que están bastante complicados en liga mientras que el equipo paisa llega con la ilusión de hacer doblete de liga y copa Betplay.
Fuente
Antena 2