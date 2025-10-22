Nacional hizo la tarea y se clasificó a semifinales de la Copa Betplay

Nacional terminó con 10

El equipo verde llegaba al partido con la ilusión intacta, después de la victoria 1-0 en Manizales y con una seguidilla de varios partidos sin perder el equipo de Medellín llegaba al Atanasio con la intención de revalidar esa victoria y clasificarse a semifinales de Copa. Enfrente tenía a un Once Caldas golpeado, con problemas internos y con resultados adversos en las últimas fechas que buscaba dar la sorpresa y eliminar a Nacional.

El partido fue parejo con opciones para ambos lados, pero fue el equipo verde quien pegó primero con un buen gol del volante Andres Sarmiento, a partir de ahí Nacional se dedicó a controlar el partido y el Once a buscar la manera de llegar al arco defendido por David Ospina, el encuentro seguía parejo y así terminó la primera parte.

Ya para el segundo tiempo una ingenua jugada de Edwin Cardona dejaría al equipo de Medellín con 10 obligándolo a replegarse. Acá se vivió el momento más intenso de Once Caldas que con más ganas que futbol se le tiró encima a Nacional buscando el empate pero el equipo verde representaba peligro en los contragolpes y fue así como Andrés Salazar consiguió el segundo y definitivo.