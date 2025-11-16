Nacional le dio una dosis al América y clasificó a la final de Copa

Se vivió en la jornada de este domingo el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Betplay y, como se esperaba, Atlético Nacional clasificó a la gran final tras empatar con América de Cali.

El partido de ida, que se vivió en el estadio Atanasio Girardot, quedó con un resultado final de 4-1 y aunque los 'escarlatas' tenían la posibilidad de revertir el marcador, la pasaron también mal como locales.

En la vuelta disputada en el Pascual Guerrero de Cali, América empató 2-2 y quedó entonces con un global en contras de 6-3.

Con este resultado, los 'verdolagas' clasificaron a la gran final de la Copa y están a pocos minutos de obtener un nuevo título en el fútbol profesional colombianos.

Ahora, los dirigidos por Diego Arias deberán enfrentarse en la final al Independiente Medellín y se está a la espera de la confirmación de fecha y hora para la gran final.

Es importante resaltar que el 'poderoso' clasificó a la final tras derrotar a Envigado.