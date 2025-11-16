Actualizado:
Dom, 16/11/2025 - 19:01
Nacional le dio una dosis al América y clasificó a la final de Copa
Atlético Nacional se medirá con Independiente Medellín.
Se vivió en la jornada de este domingo el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Betplay y, como se esperaba, Atlético Nacional clasificó a la gran final tras empatar con América de Cali.
El partido de ida, que se vivió en el estadio Atanasio Girardot, quedó con un resultado final de 4-1 y aunque los 'escarlatas' tenían la posibilidad de revertir el marcador, la pasaron también mal como locales.
En la vuelta disputada en el Pascual Guerrero de Cali, América empató 2-2 y quedó entonces con un global en contras de 6-3.
Con este resultado, los 'verdolagas' clasificaron a la gran final de la Copa y están a pocos minutos de obtener un nuevo título en el fútbol profesional colombianos.
Ahora, los dirigidos por Diego Arias deberán enfrentarse en la final al Independiente Medellín y se está a la espera de la confirmación de fecha y hora para la gran final.
Es importante resaltar que el 'poderoso' clasificó a la final tras derrotar a Envigado.
Fuente
Antena 2