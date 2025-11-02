Nacional le pasó por encima al América; goleada en la ida de semifinales de Copa

Nacional goleó al América de Cali

El marcador se abrió gracias a Juan Bauzá, quien aprovechó un rebote dentro del área para vencer al arquero rival y poner en ventaja al equipo antioqueño. En el segundo tiempo, Matheus Uribe amplió la cuenta con un potente remate que desató la euforia en las tribunas del Atanasio.

La presión alta y la movilidad en ataque de Nacional complicaron constantemente a la defensa americana, que no logró contener las transiciones rápidas de los dirigidos por el técnico Diego Arias.

El momento más espectacular del encuentro llegó en el segundo tiempo, cuando el joven Juan Manuel Rengifo, de apenas 20 años, sorprendió a todos con un gol olímpico que dejó sin reacción al portero visitante. El tanto, una joya técnica y de precisión, ratificó el enorme potencial del mediocampista, quien se ha convertido en una de las promesas más ilusionantes del club verdolaga.

La goleada la completó Alfredo Morelos, que además de marcar su gol, firmó una actuación sobresaliente al asistir en dos de los tantos anteriores.