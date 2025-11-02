Actualizado:
Dom, 02/11/2025 - 20:37
Nacional le pasó por encima al América; goleada en la ida de semifinales de Copa
El equipo 'verdolaga' se impuso en condición de local.
Atlético Nacional dio un paso firme hacia la final de la Copa BetPlay 2025 al imponerse con autoridad 4-1 sobre América de Cali en el partido de ida de las semifinales, disputado en un vibrante Estadio Atanasio Girardot.
El conjunto verdolaga mostró su mejor versión ofensiva y dejó prácticamente encarrilada la serie, con una actuación colectiva sólida y destacadas individualidades que marcaron la diferencia desde los primeros minutos.
Nacional goleó al América de Cali
El marcador se abrió gracias a Juan Bauzá, quien aprovechó un rebote dentro del área para vencer al arquero rival y poner en ventaja al equipo antioqueño. En el segundo tiempo, Matheus Uribe amplió la cuenta con un potente remate que desató la euforia en las tribunas del Atanasio.
La presión alta y la movilidad en ataque de Nacional complicaron constantemente a la defensa americana, que no logró contener las transiciones rápidas de los dirigidos por el técnico Diego Arias.
El momento más espectacular del encuentro llegó en el segundo tiempo, cuando el joven Juan Manuel Rengifo, de apenas 20 años, sorprendió a todos con un gol olímpico que dejó sin reacción al portero visitante. El tanto, una joya técnica y de precisión, ratificó el enorme potencial del mediocampista, quien se ha convertido en una de las promesas más ilusionantes del club verdolaga.
La goleada la completó Alfredo Morelos, que además de marcar su gol, firmó una actuación sobresaliente al asistir en dos de los tantos anteriores.
América descontó en la parte final del partido
América de Cali, pese al dominio local, logró descontar al minuto 81 por intermedio de Yojan Garcés, quien aprovechó una asistencia de Cristian Barrios para anotar el 4-1 definitivo.
Aun así, el resultado deja a Nacional con una ventaja considerable de cara al partido de vuelta, donde buscará sellar su clasificación a la gran final y confirmar el gran momento futbolístico que atraviesa en esta recta decisiva del torneo.
