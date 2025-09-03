Nacional sufrió, empató y clasificó: Quindío no pudo hacer la hazaña

La Copa BetPlay sigue dando de qué hablar en estos octavos de final en un vibrante partido entre Deportes Quindío contra Atlético Nacional con la necesidad del cuadro quindiano de salir a remontar en condición de local una serie que en Medellín fue un 4-0 para el elenco antioqueño.

Hubo peleas, grescas y una expulsión, además de tres goles que vieron de cerca la posibilidad de la remontada, pero no le alcanzó al Quindío y Nacional puso tablas en el marcador para liquidar aún más la serie. Con un resultado de 2-2, los dirigidos por Harold Rivera se despidieron, mientras que los de Javier Gandolfi siguen soñando con repetir el título.

VICTORIA POR LA MÍNIMA DEL QUINDÍO

Las emociones arrancaron con un buen juego defensivo por parte del Quindío que contó con marcas personales para Edwin Cardona que no pudo lucir con comodidad, ni crear juego para agredir al rival. La buena cara de los ‘Cuyabros’ dio resultado y a los 11 minutos rompieron los ceros.

Fue en ese momento cuando retornó la ilusión en un centro desde el costado derecho que encontró e Brandon Caicedo que sacó un remate de frente a Harlen Castillo. No hubo cómo parar el disparo y se acortaba la distancia en el marcador global.

El gol complicó más de lo esperado a Nacional que no pudo crear varias opciones con la necesidad de igualar rápidamente el partido. De hecho, no fue sino hasta el minuto 26 que llegó la primera del juego para la visita con un disparo de Juan Manuel Zapata que atajó Sergio Pabón.

Sin muchas opciones en lo que restaba del primer tiempo, Atlético Nacional se fue al descanso con la derrota parcial por la mínima diferencia que aumentaba la ilusión del equipo del Torneo BetPlay.

RÁFAGA DE GOLES Y SIN HAZAÑA DEL QUINDÍO

Ante el incesante grito de los hinchas del Quindío que quieren volver a ver al club en la máxima categoría, los locales reaccionaron en busca de mantener la intensidad del primer tiempo y cerrarle los espacios a Nacional para que les costara llegar al arco de Sergio Pabón.

Sin muchas acciones de riesgo, Quindío dominó los tiempos y a los 70 minutos logró dar el segundo golpe en un testarazo tras un córner que conectó Brandon Caicedo para su doblete y en busca de acercarse cada vez más al marcador abultado del global.

Hubo hasta ilusión por la expulsión de Marlos Moreno que agredió a un rival dejando a Nacional con diez jugadores. No obstante, esto revitalizó a los antioqueños que descontaron rápidamente a través de Andrés Sarmiento cazando un rebote y mandándola a guardar.

Sergio Pabón se vistió de héroe para negar el empate de Juan Manuel Rengifo en un disparo que alcanzó a sacar con el pecho de la raya. La jugada continuó y Quindío se salvó del segundo. Pero, Pabón no pudo con tanto y Nacional sacó la igualdad agónicamente.

Justamente al minuto 90 llegó el empate definitivo por medio de Andrés Sarmiento que se fue de doblete. El extremo sacó un disparo lejano imposible para la reacción de Sergio Pabón que no pudo impedir el segundo tanto antioqueño y la clasificación para los cuartos de final. Su rival será el ganador entre Once Caldas o Deportivo Pasto que tiene a los caldenses con el marcador global a favor con un resultado de 2-1.