Nacional toma ventaja en Copa, pero el Once asusta: Reviva el gol del triunfo verdolaga

El Once lo intentó pero Marquinez estuvo enorme

Nacional ganó pero los reflectores se los llevó su arquero, Luis Marquinez quien volvió a ser titular aprovechando la convocatoria de Ospina con selección Colombia fue la figura del encuentro con grandes atajadas e impidiendo que el Once venciera su arco. El equipo local jugó tranquilamente su mejor partido del semestre, una presión asfixiante y muy correcto en las marcas, pese al gran partido del equipo y los 21 tiros 9 de ellos al arco no pudieron vencer la defensa verdolaga y Nacional fue quien aprovechó una discutida mano de Riquett en el área para poner el único gol en el marcador desde el punto penal.

Nacional fue el ganador, pero en el partido se vio completamente dominado, únicamente 2 remates al arco y una pobre creación de juego dejan mucho que pensar del rumbo del equipo que por plantilla debería estar jugando un mucho mejor futbol. Sin embargo, en este deporte muchas veces no importan las formas sino el resultado y eso fue lo que consiguió Nacional con el penal anotado por Edwin Cardona, mientras tanto Once Caldas se vio castigado por la poca efectividad en un partido en el que dominó y tuvo muchas opciones para irse arriba en el marcador o al menos de conseguir un empate.