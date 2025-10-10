Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 06:38
Nacional toma ventaja en Copa, pero el Once asusta: Reviva el gol del triunfo verdolaga
Nacional visitó a Once Caldas por el partido de ida de los cuartos de final de Copa Betplay.
Atlético Nacional y Once Caldas jugaron el primer partido de su llave por copa Betplay en el Palogrande de Manizales, en un partido movido y con muchas oportunidades el que se terminó imponiendo fue el conjunto verdolaga que con un penal anotado por Edwin Cardona pegó primero en la ida de los cuartos de final. Pese a la victoria del equipo paisa el partido del Once fue realmente bueno y tuvo oportunidades para empatar.
Más allá de la victoria de Nacional como visitante la llave quedó abierta y ahora tendrán que esperar hasta el 22 de octubre para definir cual será el clasificado a semifinales.
El Once lo intentó pero Marquinez estuvo enorme
Nacional ganó pero los reflectores se los llevó su arquero, Luis Marquinez quien volvió a ser titular aprovechando la convocatoria de Ospina con selección Colombia fue la figura del encuentro con grandes atajadas e impidiendo que el Once venciera su arco. El equipo local jugó tranquilamente su mejor partido del semestre, una presión asfixiante y muy correcto en las marcas, pese al gran partido del equipo y los 21 tiros 9 de ellos al arco no pudieron vencer la defensa verdolaga y Nacional fue quien aprovechó una discutida mano de Riquett en el área para poner el único gol en el marcador desde el punto penal.
Nacional fue el ganador, pero en el partido se vio completamente dominado, únicamente 2 remates al arco y una pobre creación de juego dejan mucho que pensar del rumbo del equipo que por plantilla debería estar jugando un mucho mejor futbol. Sin embargo, en este deporte muchas veces no importan las formas sino el resultado y eso fue lo que consiguió Nacional con el penal anotado por Edwin Cardona, mientras tanto Once Caldas se vio castigado por la poca efectividad en un partido en el que dominó y tuvo muchas opciones para irse arriba en el marcador o al menos de conseguir un empate.
🏆🟢🔥¡TRIUNFAZO DEL CONJUNTO ‘VERDOLAGA’ EN EL PALOGRANDE! Edwin Cardona anotó desde el punto penal y le dio la victoria 1 a 0 a @nacionaloficial sobre @oncecaldas por la ida de los cuartos de final de #LACOPAxWIN. pic.twitter.com/dtKDlfGeJC— Win Sports (@WinSportsTV) October 10, 2025
Cuanto toca esperar para el partido de vuelta
Para ver la vuelta de este gran partido tocará esperar hasta el 22 de octubre cuando Nacional reciba en casa al Once con el pase a semifinales en juego. Pese a la victoria del equipo paisa el resultado es muy corto para sentirse ganador de la llave y con el buen partido que mostró el equipo de Manizales hay razones para preocuparse.
