Nacional recibe a Millonarios buscando una 'revancha' con sabor a Libertadores

Millonarios buscará este jueves darle jaque mate a Atlético Nacional, conocido como el Rey de Copas colombiano, venciéndolo nuevamente en una final, de la que ya se vivió el primer sorbo en Bogotá con el empate 1-1 para ahora definir en Medellín al campeón de la Copa Colombia.



Ambos equipos, que ya rivalizaron este año en la final de la liga local, conquistada por el conjunto albiazul, viven presentes distintos en la definición del Torneo Apertura, con dos derrotas para los verdolagas en el mismo número de salidas en los cuadrangulares semifinales.



El revés más reciente del conjunto dirigido por Jhon Bodmer, que espera sacudir la mala racha conquistando este jueves un título en el estadio Atanasio Girardot, fue en el clásico regional del domingo pasado ante Independiente Medellín (2-1) para condicionar sus opciones en esa competición.

"Estamos en Atlético Nacional y tenemos que ganar todos los partidos que vengan para aspirar a estar en otra final. Ahora, pasamos la página rápido porque esta final es muy importante y tenemos que ganarla sí o sí", comentó el lateral Álvaro Angulo, quien será inicialista tras superar dolencias físicas.



El conjunto Verdolaga de Medellín espera a su archirrival con ganas del desquite y reforzado con el regreso del arquero colombiano Kevin Mier y del delantero venezolano Eric Ramírez luego de estar con las selecciones de sus países en la fecha FIFA, además de tener ya recuperados al central Cristian Castro y a los mediocampistas Néyder Moreno y Nelson Deossa.



Los problemas para Nacional, liderado por el experimentado Dorlan Pabón, están con el lateral derecho por una lesión de tobillo de Édier Ocampo, quien venía reemplazando a Andrés Román, ausente por siete meses tras una cirugía de rodilla. Castro es una de las opciones para improvisar en esa posición, además del juvenil, Alexandro Licona.



Millonarios, entretanto, pese a no haber sacado diferencia en el juego de ida por la final (1-1), está fortalecido por sus dos victorias en la liga para mantener sus opciones de retener el título, lo mismo que intentará hacer en la Copa de la mano del arquero colombiano Álvaro Montero y el defensa costarricense Juan Carlos Vargas, quienes ya se reincorporaron al equipo tras estar con sus seleccionados.



Aunque el lateral Sander Navarro y Juan Carlos Pereira viajaron a Medellín con el grupo todavía están en recuperación y no está confirmada su presencia en el juego, mientras que el centrocampista Stiven Vega tiene pendiente una fecha de suspensión y no podrá actuar en la final.

"Más allá del rival, es pensar en la felicidad que podemos tener al conseguir un nuevo título. Quiero sumar un título más en Millonarios. Esperamos que Dios no acompañe para traer una victoria", comentó David Silva, capitán del equipo bogotano y líder del tridente creativo que conforma junto a Daniel Cataño y Daniel Ruiz, disponibles para el duelo en Medellín.



Si el Atlético Nacional gana este torneo obtendrá un cupo para la Copa Libertadores, pero si el vencedor es Millonarios, ese puesto se entregará a otro equipo por su puntuación en la liga.