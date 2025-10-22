Nacional vs Once Caldas EN VIVO hora y canal para ver la Copa Betplay

Atlético Nacional afronta la vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025 con un escenario claramente favorable: tiene la ventaja de 1-0 en la serie tras ganar la ida con gol de penal. La localía en el estadio Estadio Atanasio Girardot añade peso al favoritismo verdolaga, que además llega con la moral alta por su buena racha reciente en Liga. Su misión es clara: administrar el resultado, evitar sustos y sellar el paso a semifinales ante su propia afición.

Once Caldas aparece en esta vuelta con una urgencia mayúscula: necesita ganar para avanzar. La derrota en la ida lo obliga a apostarlo todo y buscar un rendimiento superior al mostrado hasta ahora, tanto en esta serie como en su último tramo de Liga, donde acumuló resultados negativos. Enfrentarse a un rival que domina la serie y juega en casa exige un planteamiento valiente, ofensivo y preciso del equipo si quiere soñar con dar la sorpresa y meterse entre los cuatro mejores del torneo.